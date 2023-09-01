https://ria.ru/20230901/meropriyatiya-1893720727.html
Эксперты назвали главные концерты и стендапы лета
Эксперты назвали главные концерты и стендапы лета - РИА Новости, 01.09.2023
Эксперты назвали главные концерты и стендапы лета
Главными событиями этого лета стали концерты "Руки вверх!", Леонида Агутина и группы "Звери", а также выступление комика Сергея Орлова, сообщает Яндекс Афиша. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:07
2023-09-01T17:07
2023-09-01T17:07
россия
краснодар
сочи
ростов-на-дону
леонид агутин
нурлан сабуров
культура
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Главными событиями этого лета стали концерты "Руки вверх!", Леонида Агутина и группы "Звери", а также выступление комика Сергея Орлова, сообщает Яндекс Афиша. По данным сервиса, концерты и фестивали стали наиболее популярным видом развлечений у россиян этим летом — на них пришлась почти половина продаж среди всех категорий за исключением кино. Лидером среди популярных исполнителей стала группа "Руки Вверх!", на втором месте — Леонид Агутин. Замыкает тройку лидеров группа "Звери". По сравнению с летом 2022 года количество проданных билетов на концерты и фестивали выросло почти в два раза и составило 625 тысяч, а количество событий выросло в полтора раза. Средний чек в данном сегменте этим летом составил пять тысяч рублей против 4,7 тысячи рублей прошлым летом, отметили эксперты Яндекс Афиши. В среднем россияне покупают билеты на концерты за две недели, по сравнению с прошлым годом срок планирования не изменился, рассказали в Яндекс Афише. Кроме того, стремительно набирает популярность среди летних развлечений у россиян стендап. Этим летом было куплено 140 тысяч билетов на события в данном жанре, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество событий в этом сегменте составило 1310. В тройку лидеров по полярности вошли комики Сергей Орлов, Нурлан Сабуров и Гурам Амарян, рассказали эксперты онлайн-сервиса. "Этим летом продолжается сильнейший тренд на развитие внутреннего туризма, что сопровождается развитием офлайн-развлечений в южных городах за пределами давно набравшего популярность Сочи. Мы видим это и по данным подписчиков Яндекс Плюс – туристические потоки направляются в южные регионы, соответственно растет и количество предложений в событийном сегменте, а мы в свою очередь способствуем продвижению целевых событий в этот период. Среди южных регионов в индустрии развлечений наиболее активно развиваются Краснодар и Ростов-на-Дону: по количеству событий и проданных билетов они являются лидерами в некоторых развлекательных сегментах. Так, например, количество стендапов этим летом только в Краснодаре выросло в четыре раза, а количество концертов в 1,3 раза", - приводятся в сообщении слова директора по контенту Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.
https://ria.ru/20230726/arbenina-1886391333.html
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краснодар
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, сочи, ростов-на-дону, леонид агутин, нурлан сабуров, культура
Россия, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Леонид Агутин, Нурлан Сабуров, Культура
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Главными событиями этого лета стали концерты "Руки вверх!", Леонида Агутина и группы "Звери", а также выступление комика Сергея Орлова, сообщает Яндекс Афиша.
По данным сервиса, концерты и фестивали стали наиболее популярным видом развлечений у россиян этим летом — на них пришлась почти половина продаж среди всех категорий за исключением кино. Лидером среди популярных исполнителей стала группа "Руки Вверх!", на втором месте — Леонид Агутин. Замыкает тройку лидеров группа "Звери".
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По сравнению с летом 2022 года количество проданных билетов на концерты и фестивали выросло почти в два раза и составило 625 тысяч, а количество событий выросло в полтора раза. Средний чек в данном сегменте этим летом составил пять тысяч рублей против 4,7 тысячи рублей прошлым летом, отметили эксперты Яндекс Афиши.
В среднем россияне покупают билеты на концерты за две недели, по сравнению с прошлым годом срок планирования не изменился, рассказали в Яндекс Афише.
Кроме того, стремительно набирает популярность среди летних развлечений у россиян стендап. Этим летом было куплено 140 тысяч билетов на события в данном жанре, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество событий в этом сегменте составило 1310. В тройку лидеров по полярности вошли комики Сергей Орлов, Нурлан Сабуров
и Гурам Амарян, рассказали эксперты онлайн-сервиса.
"Этим летом продолжается сильнейший тренд на развитие внутреннего туризма, что сопровождается развитием офлайн-развлечений в южных городах за пределами давно набравшего популярность Сочи
. Мы видим это и по данным подписчиков Яндекс Плюс – туристические потоки направляются в южные регионы, соответственно растет и количество предложений в событийном сегменте, а мы в свою очередь способствуем продвижению целевых событий в этот период. Среди южных регионов в индустрии развлечений наиболее активно развиваются Краснодар
и Ростов-на-Дону
: по количеству событий и проданных билетов они являются лидерами в некоторых развлекательных сегментах. Так, например, количество стендапов этим летом только в Краснодаре выросло в четыре раза, а количество концертов в 1,3 раза", - приводятся в сообщении слова директора по контенту Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.