Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали главные концерты и стендапы лета - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/meropriyatiya-1893720727.html
Эксперты назвали главные концерты и стендапы лета
Эксперты назвали главные концерты и стендапы лета - РИА Новости, 01.09.2023
Эксперты назвали главные концерты и стендапы лета
Главными событиями этого лета стали концерты "Руки вверх!", Леонида Агутина и группы "Звери", а также выступление комика Сергея Орлова, сообщает Яндекс Афиша. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:07
2023-09-01T17:07
россия
краснодар
сочи
ростов-на-дону
леонид агутин
нурлан сабуров
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893720177_0:142:3070:1869_1920x0_80_0_0_d82292685ef9e9215c35264a1df9f4da.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Главными событиями этого лета стали концерты "Руки вверх!", Леонида Агутина и группы "Звери", а также выступление комика Сергея Орлова, сообщает Яндекс Афиша. По данным сервиса, концерты и фестивали стали наиболее популярным видом развлечений у россиян этим летом — на них пришлась почти половина продаж среди всех категорий за исключением кино. Лидером среди популярных исполнителей стала группа "Руки Вверх!", на втором месте — Леонид Агутин. Замыкает тройку лидеров группа "Звери". По сравнению с летом 2022 года количество проданных билетов на концерты и фестивали выросло почти в два раза и составило 625 тысяч, а количество событий выросло в полтора раза. Средний чек в данном сегменте этим летом составил пять тысяч рублей против 4,7 тысячи рублей прошлым летом, отметили эксперты Яндекс Афиши. В среднем россияне покупают билеты на концерты за две недели, по сравнению с прошлым годом срок планирования не изменился, рассказали в Яндекс Афише. Кроме того, стремительно набирает популярность среди летних развлечений у россиян стендап. Этим летом было куплено 140 тысяч билетов на события в данном жанре, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество событий в этом сегменте составило 1310. В тройку лидеров по полярности вошли комики Сергей Орлов, Нурлан Сабуров и Гурам Амарян, рассказали эксперты онлайн-сервиса. "Этим летом продолжается сильнейший тренд на развитие внутреннего туризма, что сопровождается развитием офлайн-развлечений в южных городах за пределами давно набравшего популярность Сочи. Мы видим это и по данным подписчиков Яндекс Плюс – туристические потоки направляются в южные регионы, соответственно растет и количество предложений в событийном сегменте, а мы в свою очередь способствуем продвижению целевых событий в этот период. Среди южных регионов в индустрии развлечений наиболее активно развиваются Краснодар и Ростов-на-Дону: по количеству событий и проданных билетов они являются лидерами в некоторых развлекательных сегментах. Так, например, количество стендапов этим летом только в Краснодаре выросло в четыре раза, а количество концертов в 1,3 раза", - приводятся в сообщении слова директора по контенту Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.
https://ria.ru/20230726/arbenina-1886391333.html
россия
краснодар
сочи
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893720177_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f55aacc31731860486638c897c751ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодар, сочи, ростов-на-дону, леонид агутин, нурлан сабуров, культура
Россия, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Леонид Агутин, Нурлан Сабуров, Культура

Эксперты назвали главные концерты и стендапы лета

© Фото предоставлено пресс-службой Яндекс АфишаПлюс Дача
Плюс Дача
© Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Афиша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Главными событиями этого лета стали концерты "Руки вверх!", Леонида Агутина и группы "Звери", а также выступление комика Сергея Орлова, сообщает Яндекс Афиша.
По данным сервиса, концерты и фестивали стали наиболее популярным видом развлечений у россиян этим летом — на них пришлась почти половина продаж среди всех категорий за исключением кино. Лидером среди популярных исполнителей стала группа "Руки Вверх!", на втором месте — Леонид Агутин. Замыкает тройку лидеров группа "Звери".
Солистка группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России
26 июля, 17:12
По сравнению с летом 2022 года количество проданных билетов на концерты и фестивали выросло почти в два раза и составило 625 тысяч, а количество событий выросло в полтора раза. Средний чек в данном сегменте этим летом составил пять тысяч рублей против 4,7 тысячи рублей прошлым летом, отметили эксперты Яндекс Афиши.
В среднем россияне покупают билеты на концерты за две недели, по сравнению с прошлым годом срок планирования не изменился, рассказали в Яндекс Афише.
Кроме того, стремительно набирает популярность среди летних развлечений у россиян стендап. Этим летом было куплено 140 тысяч билетов на события в данном жанре, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество событий в этом сегменте составило 1310. В тройку лидеров по полярности вошли комики Сергей Орлов, Нурлан Сабуров и Гурам Амарян, рассказали эксперты онлайн-сервиса.
"Этим летом продолжается сильнейший тренд на развитие внутреннего туризма, что сопровождается развитием офлайн-развлечений в южных городах за пределами давно набравшего популярность Сочи. Мы видим это и по данным подписчиков Яндекс Плюс – туристические потоки направляются в южные регионы, соответственно растет и количество предложений в событийном сегменте, а мы в свою очередь способствуем продвижению целевых событий в этот период. Среди южных регионов в индустрии развлечений наиболее активно развиваются Краснодар и Ростов-на-Дону: по количеству событий и проданных билетов они являются лидерами в некоторых развлекательных сегментах. Так, например, количество стендапов этим летом только в Краснодаре выросло в четыре раза, а количество концертов в 1,3 раза", - приводятся в сообщении слова директора по контенту Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.
 
РоссияКраснодарСочиРостов-на-ДонуЛеонид АгутинНурлан СабуровКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала