https://ria.ru/20230901/medveditsa-1893631711.html

В Италии убили медведицу — символ национального парка

В Италии убили медведицу — символ национального парка - РИА Новости, 01.09.2023

В Италии убили медведицу — символ национального парка

Знаменитая в Италии бурая медведица по прозвищу Амарена была застрелена из ружья близ Национального парка областей Абруццо, Лацио и Молизе, неофициальным... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:54

2023-09-01T12:54

2023-09-01T12:54

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РИМ, 1 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитая в Италии бурая медведица по прозвищу Амарена была застрелена из ружья близ Национального парка областей Абруццо, Лацио и Молизе, неофициальным символом которого она была долгие годы, сообщил РИА Новости директор этого природоохранного учреждения Лучано Саммароне (Luciano Sammarone). "Трагедия произошла поздно вечером в четверг на окраине селения Сан-Бенедетто-деи-Марси, находящегося за пределами нашего парка. Один из местных жителей выстрелил в медведицу из ружья и нанес ей смертельную рану. Когда на место ЧП прибыли наши сотрудники, ветеринару не оставалось ничего, как констатировать смерть животного. Тело Амарены доставлено в Зоопрофилактический институт города Терамо, где будет сделано вскрытие", - рассказал он. По словам Саммароне, на место ЧП быстро прибыли карабинеры, которые без труда установили личность стрелявшего. Его подробно опросили обо всех обстоятельствах инцидента в местном отделении правоохранителей. "Выяснением динамики происшедшего сейчас занимаются карабинеры. Я не знаю, какими мотивами руководствовался человек, убивший Амарену, подчеркну только, что в любом случае это неприемлемо. Если ты испугался животного, то всегда можешь обратиться в полицию, вызвать представителей парка, которые обязательно примут оперативные меры. Кстати, такое бывало: люди звонили нам, и наши сотрудники немедленно выезжали на место", - отметил директор. По его словам, Амарена достаточно часто появлялась в населенных пунктах, расположенных неподалеку от национального парка. Медведицу отличал спокойный и общительный нрав, она никогда не проявляла агрессии по отношению к людям. Более того, местные жители хорошо ее знали и считали неофициальным символом парка. В соцсетях есть немало любительских видеозаписей, на которых запечатлены моменты появления добродушного животного на людях. Последняя из них была сделана во вторник, когда Амарена вместе с двумя своими детенышами прошла по улицам городка Сан-Себастьяно-деи-Марси. "Подлинная драма связана с судьбой медвежат, которые родились у Амарены примерно восемь месяцев назад. Когда мужчина открыл огонь по их матери, они убежали, и мы пока не смогли установить, где они находятся в настоящее время. Это территория, на которой немало сельскохозяйственных строений и угодий. Малышам грозит серьезная опасность, в том числе со стороны бродячих собак", - подчеркнул собеседник агентства. Саммароне сообщил, что рядом с местом гибели Амарены сотрудники парка установили специальные клетки с приманкой, поскольку надеются, что медвежата вернутся туда в поисках матери. Но даже если животные будут обнаружены, отловить их будет весьма трудно. Дело в том, что использовать метод так называемого "теленаркоза" (ведения анестезирующего препарата на расстоянии при помощи выстрела) в их отношении нельзя – они слишком малы и могут погибнуть. "Это непростая задача, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы спасти малышей", - заверил директор национального парка. С осуждением убийства Амарены, которое вызвало "боль и гнев" граждан, выступил президент области Абруццо Марко Марсилио. Он подчеркнул, что "медведица никогда не представляла никакой опасности для жителей региона, даже когда она посещала населенные пункты". По словам губернатора, областные власти готовы выступить в роли истца по этому делу. "Амарена стала очередной жертвой социальной опасности, исходящей от лиц, которым разрешено ношение огнестрельного оружия, а также атмосферы ненависти к крупным хищникам, разжигаемой в Италии некоторыми политиками", - говорится в заявлении Международной организации по защите животных (OIPA), штаб-квартира которой находится в Милане. В январе Национальный парк областей Абруццо, Лацио и Молизе потерял еще одного своего питомца, который был любимцем публики. Бурый медведь по прозвищу Хуан Каррито, три года назад родившийся у Амарены, погиб на горной дороге под колесами автомобиля, за рулем которого находилась молодая женщина. После столкновения медведь прожил еще около часа и скончался в результате полученной травмы. Водитель машины не пострадала. Согласно последним данным ученых, в настоящее время в Италии осталось всего около 60 особей Апеннинского бурого медведя. В рамках природоохранных проектов Евросоюза планируется удвоить их численность к 2050 году.

https://ria.ru/20230825/oleni-1892265703.html

https://ria.ru/20230824/rim-1891940853.html

https://ria.ru/20230901/medved-1893544325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, абруццо, лацио