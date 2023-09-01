https://ria.ru/20230901/medved-1893544325.html

В Приморье медведь растерзал сторожа

В Приморье медведь растерзал сторожа - РИА Новости, 01.09.2023

В Приморье медведь растерзал сторожа

Медведь убил сторожа под Дальнегорском Приморского края, хищника убили, сообщил РИА Новости представитель регионального Минлесхоза. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T06:46

2023-09-01T06:46

2023-09-01T11:43

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Медведь убил сторожа под Дальнегорском Приморского края, хищника убили, сообщил РИА Новости представитель регионального Минлесхоза. Ранее в соцсетях сообщили, что под Дальнегорском пропал сторож. Предполагалось, что на него мог напасть дикий зверь. "Медведь напал на сторожа под Дальнегорском, человек погиб. Зверя нашли и отстрелили. Опасности нет", - сказал собеседник агентства."Самец бурого медведя был убит при попытке нападения на инспекторов... У тела погибшего он устроил "засаду," и когда инспекторы приблизились, попытался их атаковать", - сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев.По его словам, у медведя был перелом конечности, который зажил, но доставлял беспокойство. "Возможно, перелом был вызван огнестрельным ранением, что и предопределило поведение зверя", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230829/medved-1892810761.html

приморский край

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приморский край, происшествия