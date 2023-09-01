Рейтинг@Mail.ru
В Приморье медведь растерзал сторожа - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 01.09.2023 (обновлено: 11:43 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/medved-1893544325.html
В Приморье медведь растерзал сторожа
В Приморье медведь растерзал сторожа - РИА Новости, 01.09.2023
В Приморье медведь растерзал сторожа
Медведь убил сторожа под Дальнегорском Приморского края, хищника убили, сообщил РИА Новости представитель регионального Минлесхоза. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:46
2023-09-01T11:43
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Медведь убил сторожа под Дальнегорском Приморского края, хищника убили, сообщил РИА Новости представитель регионального Минлесхоза. Ранее в соцсетях сообщили, что под Дальнегорском пропал сторож. Предполагалось, что на него мог напасть дикий зверь. "Медведь напал на сторожа под Дальнегорском, человек погиб. Зверя нашли и отстрелили. Опасности нет", - сказал собеседник агентства."Самец бурого медведя был убит при попытке нападения на инспекторов... У тела погибшего он устроил "засаду," и когда инспекторы приблизились, попытался их атаковать", - сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев.По его словам, у медведя был перелом конечности, который зажил, но доставлял беспокойство. "Возможно, перелом был вызван огнестрельным ранением, что и предопределило поведение зверя", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230829/medved-1892810761.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_459:99:3058:2048_1920x0_80_0_0_b84bac07e699fdba02ffc17434f89b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, происшествия
Приморский край, Происшествия
В Приморье медведь растерзал сторожа

Под Дальнегорском в Приморье медведь растерзал сторожа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Медведь убил сторожа под Дальнегорском Приморского края, хищника убили, сообщил РИА Новости представитель регионального Минлесхоза.
Ранее в соцсетях сообщили, что под Дальнегорском пропал сторож. Предполагалось, что на него мог напасть дикий зверь.
"Медведь напал на сторожа под Дальнегорском, человек погиб. Зверя нашли и отстрелили. Опасности нет", - сказал собеседник агентства.
"Самец бурого медведя был убит при попытке нападения на инспекторов... У тела погибшего он устроил "засаду," и когда инспекторы приблизились, попытался их атаковать", - сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев.
По его словам, у медведя был перелом конечности, который зажил, но доставлял беспокойство. "Возможно, перелом был вызван огнестрельным ранением, что и предопределило поведение зверя", - добавил собеседник агентства.
Медведь с бидоном на голове в Приморье. Стоп-кадр видео
В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове
29 августа, 06:20
 
Приморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала