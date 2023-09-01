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Илон Маск оскорбил Байдена

Илон Маск оскорбил Байдена - РИА Новости, 01.09.2023

Илон Маск оскорбил Байдена

Американский миллиардер Илон Маск резко высказался в Twitter о возрасте действующего президента США Джо Байдена. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:42

2023-09-01T05:42

2023-09-01T06:19

в мире

сша

джо байден

илон маск

митч макконнелл

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск резко высказался в Twitter о возрасте действующего президента США Джо Байдена.Бизнесмен таким образом отреагировал на пост одного из пользователей, опубликовавшего видео с "зависшим" лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом. "Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонажа телесериала "Байки из склепа". – ред.) – без грима и спецэффектов!" – написал Маск, намекнув на возраст обоих политиков.В другом твите миллиардер назвал Макконнелла "бедным парнем", для которого пришло время уйти в отставку, охарактеризовав происходящее с ним как "позор для страны".В США ранее получило резонанс видео с Макконнеллом, который во время пресс-подхода замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. В такой же ситуации Макконнелл оказался в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции.Байден, которому в 2023 году также исполнится 81 год, является самым пожилым президентом в истории США.

https://ria.ru/20230831/spravka-1893518878.html

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в мире, сша, джо байден, илон маск, митч макконнелл