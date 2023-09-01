https://ria.ru/20230901/mashiny-1893570626.html

Запрета на установку гаджетов на стекла машины нет, заявили в МВД

Запрета на установку гаджетов на стекла машины нет, заявили в МВД - РИА Новости, 01.09.2023

Запрета на установку гаджетов на стекла машины нет, заявили в МВД

Обновленный список неисправностей, при которых нельзя пользоваться автомобилем, не запрещает устанавливать на лобовое стекло регистраторы, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:46

2023-09-01T09:46

2023-09-01T12:47

общество

авто

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Обновленный список неисправностей, при которых нельзя пользоваться автомобилем, не запрещает устанавливать на лобовое стекло регистраторы, сообщили в пресс-службе МВД.В ведомстве пояснили, что положение, согласно которому нельзя управлять машиной, если на лобовом стекле установлены предметы, ограничивающие обзор, применялось и прежде.Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.Таким образом, МВД опровергло, что обновленный документ полностью запрещает использование видеорегистраторов, креплений для навигатора или телефона, транспондеров для проезда по платным трассам.

https://ria.ru/20210706/zagoritsya-1740019952.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, россия