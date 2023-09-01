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Запрета на установку гаджетов на стекла машины нет, заявили в МВД
Запрета на установку гаджетов на стекла машины нет, заявили в МВД - РИА Новости, 01.09.2023
Запрета на установку гаджетов на стекла машины нет, заявили в МВД
Обновленный список неисправностей, при которых нельзя пользоваться автомобилем, не запрещает устанавливать на лобовое стекло регистраторы, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:46
2023-09-01T09:46
2023-09-01T12:47
общество
авто
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Обновленный список неисправностей, при которых нельзя пользоваться автомобилем, не запрещает устанавливать на лобовое стекло регистраторы, сообщили в пресс-службе МВД.В ведомстве пояснили, что положение, согласно которому нельзя управлять машиной, если на лобовом стекле установлены предметы, ограничивающие обзор, применялось и прежде.Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.Таким образом, МВД опровергло, что обновленный документ полностью запрещает использование видеорегистраторов, креплений для навигатора или телефона, транспондеров для проезда по платным трассам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия
Запрета на установку гаджетов на стекла машины нет, заявили в МВД
МВД: запрета на установку гаджетов на стекла авто нет, если они не мешают обзору
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Обновленный список неисправностей
, при которых нельзя пользоваться автомобилем, не запрещает устанавливать на лобовое стекло регистраторы, сообщили в пресс-службе МВД.
«
"В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне, по сравнению с ранее применявшимся, изменений не произошло. <...> Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает".
В ведомстве пояснили, что положение, согласно которому нельзя управлять машиной, если на лобовом стекле установлены предметы, ограничивающие обзор, применялось и прежде.
Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.
Таким образом, МВД опровергло, что обновленный документ полностью запрещает использование видеорегистраторов, креплений для навигатора или телефона, транспондеров для проезда по платным трассам.
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