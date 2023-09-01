В Мариуполе восстановили госуниверситет, в котором был штаб "Азова"*
Строители восстановили мариупольский госуниверситет, в котором был штаб "Азова"
Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ. 1 сен - РИА Новости. Мариупольский госуниверситет, в котором во время боёв за освобождения города располагался штаб "Азова"*, восстановили строители, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится с рабочей поездкой в Мариуполе.
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"Это здание было сильно разрушено, здесь был штаб "Азова"*. Сегодня мы видим, после того, что было разрушено – перекрытий не было, стен не было у части здания - мы видим полностью отреставрированное здание. Что-то с помощью шефов, что-то с помощью денег Минобра. Дети пошли сегодня, студенты, самое главное", - рассказал Хуснуллин.
По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, всего в Мариуполе восстановили к первому сентября два вуза: ПТГУ (Приазовский технический государственный университет) и МГУ.
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"Сегодня в Мариуполе в Донецкой народной Республике открыли двери по существу два обновленных университета. Приазовский технический и МГУ - это очень здорово, у ребят, студентов, со всей страны, прежде всего из республики и города есть возможность получать знания в комфортных современных условиях", - отметил он.
Появление в городе двух крупных учебных заведений станет драйвером его развития, заверил министр.
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"Наличие университета это всегда очень хороший драйвер, делает привлекательным его для молодежи и хорошо сказывается на развитии территории", - отметил он.
В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. Киевские власти разместили в городе подразделения так называемого националистического батальона "Азов"*, который был ранее сформирован в Мариуполе. Одной из штаб квартир подразделения стал Мариупольский госуниверситет. В ходе боевых действий здание университета сильно пострадало. Город Мариуполь, в целом сильно пострадавший во время военных действий, сейчас активно восстанавливается, там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.
* Запрещенная в России террористическая организация