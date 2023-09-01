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В Мариуполе восстановили госуниверситет, в котором был штаб "Азова"* - РИА Новости, 01.09.2023
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19:30 01.09.2023 (обновлено: 20:06 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/maruipol-1893757829.html
В Мариуполе восстановили госуниверситет, в котором был штаб "Азова"*
В Мариуполе восстановили госуниверситет, в котором был штаб "Азова"* - РИА Новости, 01.09.2023
В Мариуполе восстановили госуниверситет, в котором был штаб "Азова"*
Мариупольский госуниверситет, в котором во время боёв за освобождения города располагался штаб "Азова"*, восстановили строители, рассказал журналистам... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:30
2023-09-01T20:06
в мире
россия
донецкая народная республика
мариуполь
марат хуснуллин
валерий фальков
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МАРИУПОЛЬ. 1 сен - РИА Новости. Мариупольский госуниверситет, в котором во время боёв за освобождения города располагался штаб "Азова"*, восстановили строители, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится с рабочей поездкой в Мариуполе. "Это здание было сильно разрушено, здесь был штаб "Азова"*. Сегодня мы видим, после того, что было разрушено – перекрытий не было, стен не было у части здания - мы видим полностью отреставрированное здание. Что-то с помощью шефов, что-то с помощью денег Минобра. Дети пошли сегодня, студенты, самое главное", - рассказал Хуснуллин. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, всего в Мариуполе восстановили к первому сентября два вуза: ПТГУ (Приазовский технический государственный университет) и МГУ. "Сегодня в Мариуполе в Донецкой народной Республике открыли двери по существу два обновленных университета. Приазовский технический и МГУ - это очень здорово, у ребят, студентов, со всей страны, прежде всего из республики и города есть возможность получать знания в комфортных современных условиях", - отметил он. Появление в городе двух крупных учебных заведений станет драйвером его развития, заверил министр. "Наличие университета это всегда очень хороший драйвер, делает привлекательным его для молодежи и хорошо сказывается на развитии территории", - отметил он. В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. Киевские власти разместили в городе подразделения так называемого националистического батальона "Азов"*, который был ранее сформирован в Мариуполе. Одной из штаб квартир подразделения стал Мариупольский госуниверситет. В ходе боевых действий здание университета сильно пострадало. Город Мариуполь, в целом сильно пострадавший во время военных действий, сейчас активно восстанавливается, там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230901/mariupol-1893744096.html
https://ria.ru/20230901/vuzy-1893756648.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, мариуполь, марат хуснуллин, валерий фальков
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Валерий Фальков
В Мариуполе восстановили госуниверситет, в котором был штаб "Азова"*

Строители восстановили мариупольский госуниверситет, в котором был штаб "Азова"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ. 1 сен - РИА Новости. Мариупольский госуниверситет, в котором во время боёв за освобождения города располагался штаб "Азова"*, восстановили строители, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится с рабочей поездкой в Мариуполе.
«
"Это здание было сильно разрушено, здесь был штаб "Азова"*. Сегодня мы видим, после того, что было разрушено – перекрытий не было, стен не было у части здания - мы видим полностью отреставрированное здание. Что-то с помощью шефов, что-то с помощью денег Минобра. Дети пошли сегодня, студенты, самое главное", - рассказал Хуснуллин.
По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, всего в Мариуполе восстановили к первому сентября два вуза: ПТГУ (Приазовский технический государственный университет) и МГУ.
«
"Сегодня в Мариуполе в Донецкой народной Республике открыли двери по существу два обновленных университета. Приазовский технический и МГУ - это очень здорово, у ребят, студентов, со всей страны, прежде всего из республики и города есть возможность получать знания в комфортных современных условиях", - отметил он.
В Мариуполе открылась школа, восстановленная тульскими строителями - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В Мариуполе открылась школа, восстановленная тульскими строителями
18:13
Появление в городе двух крупных учебных заведений станет драйвером его развития, заверил министр.
«
"Наличие университета это всегда очень хороший драйвер, делает привлекательным его для молодежи и хорошо сказывается на развитии территории", - отметил он.
В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. Киевские власти разместили в городе подразделения так называемого националистического батальона "Азов"*, который был ранее сформирован в Мариуполе. Одной из штаб квартир подразделения стал Мариупольский госуниверситет. В ходе боевых действий здание университета сильно пострадало. Город Мариуполь, в целом сильно пострадавший во время военных действий, сейчас активно восстанавливается, там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.
* Запрещенная в России террористическая организация
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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19:23
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольМарат ХуснуллинВалерий Фальков
 
 
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