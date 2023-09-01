https://ria.ru/20230901/markirovka-1893531339.html

В России начинается маркировка шести новых товарных категорий

В России начинается маркировка шести новых товарных категорий - РИА Новости, 01.09.2023

В России начинается маркировка шести новых товарных категорий

Обязательная маркировка шести новых товарных категорий, среди которых биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T01:01

2023-09-01T01:01

2023-09-01T01:01

россия

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная маркировка шести новых товарных категорий, среди которых биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски, безалкогольные напитки, в том числе соки, и детская питьевая вода, началась в России. Вода для детского питания подлежит маркировке непосредственно с 1 сентября, а для производителей и импортеров других пяти групп с этой даты начинается регистрация в системе "Честный знак". Нанесение кодов маркировки на БАД, антисептики, некоторые медизделия и кресла-коляски станет обязательным с 1 октября, на безалкогольные напитки – поэтапно с 1 декабря. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) уточнил, что ежедневная работа с участниками рынка по внедрению нового производственного процесса продолжается. "Система маркировки была полностью готова к масштабному расширению на шесть категорий товаров... Оборудования для своевременного оснащения всех участников рынка достаточно, дефицита нет, все производители детской воды уже полностью готовы к маркировке, в остальных товарных группах степень готовности также оценивается как высокая", - подчеркнул заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Он также отметил, что маркировка не окажет влияния на цены - это следует из опыта ее внедрения в других группах. Также начинается и эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, который пройдет до 31 марта 2024 года. В перечень продукции включены слитки, слябы, плиты, листы, прутки, биллеты и поковки прямоугольной формы из титановых сплавов. Исполнительный директор компании "Антарес Вижн Рус", разрабатывающей решения в области технологий маркировки, Антон Харитонов сообщил РИА Новости, что рынок решений для маркировки в России развивается уже не первый год. Было разработано множество технологий и методов нанесения кода DataMatrix, поэтому для интеграторов не составляет труда подобрать для любого предприятия и вида продукции оптимальное и экономически целесообразное решение, подчеркнул он.

https://ria.ru/20230830/igrushki-1893236654.html

https://ria.ru/20230821/mironov-1891330472.html

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россия, экономика