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В России начинается маркировка шести новых товарных категорий - РИА Новости, 01.09.2023
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01:01 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/markirovka-1893531339.html
В России начинается маркировка шести новых товарных категорий
В России начинается маркировка шести новых товарных категорий - РИА Новости, 01.09.2023
В России начинается маркировка шести новых товарных категорий
Обязательная маркировка шести новых товарных категорий, среди которых биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:01
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россия
экономика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная маркировка шести новых товарных категорий, среди которых биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски, безалкогольные напитки, в том числе соки, и детская питьевая вода, началась в России. Вода для детского питания подлежит маркировке непосредственно с 1 сентября, а для производителей и импортеров других пяти групп с этой даты начинается регистрация в системе "Честный знак". Нанесение кодов маркировки на БАД, антисептики, некоторые медизделия и кресла-коляски станет обязательным с 1 октября, на безалкогольные напитки – поэтапно с 1 декабря. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) уточнил, что ежедневная работа с участниками рынка по внедрению нового производственного процесса продолжается. "Система маркировки была полностью готова к масштабному расширению на шесть категорий товаров... Оборудования для своевременного оснащения всех участников рынка достаточно, дефицита нет, все производители детской воды уже полностью готовы к маркировке, в остальных товарных группах степень готовности также оценивается как высокая", - подчеркнул заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Он также отметил, что маркировка не окажет влияния на цены - это следует из опыта ее внедрения в других группах. Также начинается и эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, который пройдет до 31 марта 2024 года. В перечень продукции включены слитки, слябы, плиты, листы, прутки, биллеты и поковки прямоугольной формы из титановых сплавов. Исполнительный директор компании "Антарес Вижн Рус", разрабатывающей решения в области технологий маркировки, Антон Харитонов сообщил РИА Новости, что рынок решений для маркировки в России развивается уже не первый год. Было разработано множество технологий и методов нанесения кода DataMatrix, поэтому для интеграторов не составляет труда подобрать для любого предприятия и вида продукции оптимальное и экономически целесообразное решение, подчеркнул он.
https://ria.ru/20230830/igrushki-1893236654.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
В России начинается маркировка шести новых товарных категорий

В России начинается маркировка БАДов, безалкогольных напитков и ряда товаров

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лекарство в капсулах. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная маркировка шести новых товарных категорий, среди которых биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски, безалкогольные напитки, в том числе соки, и детская питьевая вода, началась в России.
Вода для детского питания подлежит маркировке непосредственно с 1 сентября, а для производителей и импортеров других пяти групп с этой даты начинается регистрация в системе "Честный знак". Нанесение кодов маркировки на БАД, антисептики, некоторые медизделия и кресла-коляски станет обязательным с 1 октября, на безалкогольные напитки – поэтапно с 1 декабря.
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Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) уточнил, что ежедневная работа с участниками рынка по внедрению нового производственного процесса продолжается.
"Система маркировки была полностью готова к масштабному расширению на шесть категорий товаров... Оборудования для своевременного оснащения всех участников рынка достаточно, дефицита нет, все производители детской воды уже полностью готовы к маркировке, в остальных товарных группах степень готовности также оценивается как высокая", - подчеркнул заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Он также отметил, что маркировка не окажет влияния на цены - это следует из опыта ее внедрения в других группах.
Также начинается и эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, который пройдет до 31 марта 2024 года. В перечень продукции включены слитки, слябы, плиты, листы, прутки, биллеты и поковки прямоугольной формы из титановых сплавов.
Исполнительный директор компании "Антарес Вижн Рус", разрабатывающей решения в области технологий маркировки, Антон Харитонов сообщил РИА Новости, что рынок решений для маркировки в России развивается уже не первый год. Было разработано множество технологий и методов нанесения кода DataMatrix, поэтому для интеграторов не составляет труда подобрать для любого предприятия и вида продукции оптимальное и экономически целесообразное решение, подчеркнул он.
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