https://ria.ru/20230901/marin-1893713064.html
Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост
Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост - РИА Новости, 01.09.2023
Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост
Глава 76-го правительства Финляндии, ставшая в 34 года самым молодым главой правительства страны в мире, Санна Марин, покинула последний значимый политический... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:36
2023-09-01T16:36
2023-09-01T16:38
в мире
финляндия
санна марин
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии, ставшая в 34 года самым молодым главой правительства страны в мире, Санна Марин, покинула последний значимый политический пост - председателя Социал-демократической партии (СДП). Заседание партии прошло в пятницу в городе Ювяскюля. Марин заявила, что покинет пост руководителя партии в апреле 2023 года, сразу после парламентских выборов, на которых СДП заняла третье место. "Я благодарна за все эти годы, проведенные в партии на различных позициях. Сейчас я открываю новую страницу в своей жизни. Иногда нужно отпустить старое, чтобы это место заняло что-то новое. Но я не исчезну совсем, я вернусь, чтобы встать рядом с вами", - сказала она. Марин заняла пост председателя партии в августе 2020 года. В настоящее время она остается депутатом парламента страны и членом комитета по иностранным делам, а также одним из самых популярных политиков Финляндии.
https://ria.ru/20230406/marin-1863445378.html
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в мире, финляндия, санна марин
В мире, Финляндия, Санна Марин
Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост
Экс-глава правительства Финляндии Санна Марин покинула пост председателя СДП
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии, ставшая в 34 года самым молодым главой правительства страны в мире, Санна Марин, покинула последний значимый политический пост - председателя Социал-демократической партии (СДП).
Заседание партии прошло в пятницу в городе Ювяскюля. Марин заявила, что покинет пост руководителя партии в апреле 2023 года, сразу после парламентских выборов, на которых СДП заняла третье место.
«
"Я благодарна за все эти годы, проведенные в партии на различных позициях. Сейчас я открываю новую страницу в своей жизни. Иногда нужно отпустить старое, чтобы это место заняло что-то новое. Но я не исчезну совсем, я вернусь, чтобы встать рядом с вами", - сказала она.
Марин заняла пост председателя партии в августе 2020 года. В настоящее время она остается депутатом парламента страны и членом комитета по иностранным делам, а также одним из самых популярных политиков Финляндии.