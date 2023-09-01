Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 01.09.2023 (обновлено: 16:38 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/marin-1893713064.html
Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост
Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост - РИА Новости, 01.09.2023
Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост
Глава 76-го правительства Финляндии, ставшая в 34 года самым молодым главой правительства страны в мире, Санна Марин, покинула последний значимый политический... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:36
2023-09-01T16:38
в мире
финляндия
санна марин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777756_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_65cb7ea550dc75189d239cfdb78afde0.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии, ставшая в 34 года самым молодым главой правительства страны в мире, Санна Марин, покинула последний значимый политический пост - председателя Социал-демократической партии (СДП). Заседание партии прошло в пятницу в городе Ювяскюля. Марин заявила, что покинет пост руководителя партии в апреле 2023 года, сразу после парламентских выборов, на которых СДП заняла третье место. "Я благодарна за все эти годы, проведенные в партии на различных позициях. Сейчас я открываю новую страницу в своей жизни. Иногда нужно отпустить старое, чтобы это место заняло что-то новое. Но я не исчезну совсем, я вернусь, чтобы встать рядом с вами", - сказала она. Марин заняла пост председателя партии в августе 2020 года. В настоящее время она остается депутатом парламента страны и членом комитета по иностранным делам, а также одним из самых популярных политиков Финляндии.
https://ria.ru/20230406/marin-1863445378.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777756_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1e336d9e26bb922e5d9c19ea13993d54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, санна марин
В мире, Финляндия, Санна Марин
Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост

Экс-глава правительства Финляндии Санна Марин покинула пост председателя СДП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСанна Марин
Санна Марин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Санна Марин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии, ставшая в 34 года самым молодым главой правительства страны в мире, Санна Марин, покинула последний значимый политический пост - председателя Социал-демократической партии (СДП).
Заседание партии прошло в пятницу в городе Ювяскюля. Марин заявила, что покинет пост руководителя партии в апреле 2023 года, сразу после парламентских выборов, на которых СДП заняла третье место.
«
"Я благодарна за все эти годы, проведенные в партии на различных позициях. Сейчас я открываю новую страницу в своей жизни. Иногда нужно отпустить старое, чтобы это место заняло что-то новое. Но я не исчезну совсем, я вернусь, чтобы встать рядом с вами", - сказала она.
Марин заняла пост председателя партии в августе 2020 года. В настоящее время она остается депутатом парламента страны и членом комитета по иностранным делам, а также одним из самых популярных политиков Финляндии.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Биография Санны Марин
6 апреля, 13:06
 
В миреФинляндияСанна Марин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала