https://ria.ru/20230901/marin-1893713064.html

Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост

Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост - РИА Новости, 01.09.2023

Экс-глава правительства Финляндии покинула последний политический пост

Глава 76-го правительства Финляндии, ставшая в 34 года самым молодым главой правительства страны в мире, Санна Марин, покинула последний значимый политический... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:36

2023-09-01T16:36

2023-09-01T16:38

в мире

финляндия

санна марин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777756_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_65cb7ea550dc75189d239cfdb78afde0.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Глава 76-го правительства Финляндии, ставшая в 34 года самым молодым главой правительства страны в мире, Санна Марин, покинула последний значимый политический пост - председателя Социал-демократической партии (СДП). Заседание партии прошло в пятницу в городе Ювяскюля. Марин заявила, что покинет пост руководителя партии в апреле 2023 года, сразу после парламентских выборов, на которых СДП заняла третье место. "Я благодарна за все эти годы, проведенные в партии на различных позициях. Сейчас я открываю новую страницу в своей жизни. Иногда нужно отпустить старое, чтобы это место заняло что-то новое. Но я не исчезну совсем, я вернусь, чтобы встать рядом с вами", - сказала она. Марин заняла пост председателя партии в августе 2020 года. В настоящее время она остается депутатом парламента страны и членом комитета по иностранным делам, а также одним из самых популярных политиков Финляндии.

https://ria.ru/20230406/marin-1863445378.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, санна марин