Рейтинг@Mail.ru
Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/manevr-1893760063.html
Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО
Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО - РИА Новости, 01.09.2023
Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО
Российская ракета "Сармат" может снести столицу Великобритании за шесть минут, пишет обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:45
2023-09-01T19:45
политика
лондон
великобритания
ракетные войска стратегического назначения
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_41f9332fbe87d4e33ff59840194471cc.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская ракета "Сармат" может снести столицу Великобритании за шесть минут, пишет обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули."Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут", — говорится в статье.По мнению колумниста, новая разработка российских инженеров была развернута в качестве предупреждения Западу."Ракета представляет собой монструозное ядерное оружие, способное отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты", — напомнил автор."Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постановке этой системы на боевое дежурство.
https://ria.ru/20230901/zelenskiy-1893722300.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a78804f2402299f9ce47ad0b39f710c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, лондон, великобритания, ракетные войска стратегического назначения, роскосмос
Политика, Лондон, Великобритания, Ракетные войска стратегического назначения, Роскосмос
Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО

Express: Россия развернула ракету "Сармат", которая снесет Лондон за шесть минут

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская ракета "Сармат" может снести столицу Великобритании за шесть минут, пишет обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули.
«
"Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут", — говорится в статье.
По мнению колумниста, новая разработка российских инженеров была развернута в качестве предупреждения Западу.
"Ракета представляет собой монструозное ядерное оружие, способное отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты", — напомнил автор.
"Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постановке этой системы на боевое дежурство.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Зеленский рвет и мечет: во Франции раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ
17:09
 
ПолитикаЛондонВеликобританияРакетные войска стратегического назначенияРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала