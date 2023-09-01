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Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО
Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО - РИА Новости, 01.09.2023
Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО
Российская ракета "Сармат" может снести столицу Великобритании за шесть минут, пишет обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:45
2023-09-01T19:45
2023-09-01T19:45
политика
лондон
великобритания
ракетные войска стратегического назначения
роскосмос
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская ракета "Сармат" может снести столицу Великобритании за шесть минут, пишет обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули."Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут", — говорится в статье.По мнению колумниста, новая разработка российских инженеров была развернута в качестве предупреждения Западу."Ракета представляет собой монструозное ядерное оружие, способное отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты", — напомнил автор."Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постановке этой системы на боевое дежурство.
https://ria.ru/20230901/zelenskiy-1893722300.html
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политика, лондон, великобритания, ракетные войска стратегического назначения, роскосмос
Политика, Лондон, Великобритания, Ракетные войска стратегического назначения, Роскосмос
Лондон исчезнет. В Британии пришли в ужас из-за маневра Путина против НАТО
Express: Россия развернула ракету "Сармат", которая снесет Лондон за шесть минут