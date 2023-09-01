https://ria.ru/20230901/manevr-1893578803.html

"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина

"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина - РИА Новости, 01.09.2023

"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина

Российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:10

2023-09-01T10:10

2023-09-01T12:28

в мире

одесса

украина

киев

владимир путин

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887386402_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1b07a1cb914c06c3a9cfd7b77b2e0188.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Русские, очень взвешенно и очень осторожно продвигающиеся против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно. Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет", — утверждает эксперт.По мнению аналитика, если это не поможет заставить режим Зеленского прекратить конфликт, то у российского руководства не останется другого выхода, кроме как продвигаться дальше "к польской и румынской границам"."Вот что я вам скажу: если русские пойдут вперед, сокрушат все, а затем начнут продвигаться на запад, это окажет большое влияние на Европу", — подытожил Макгрегор.Ранее бывший советник заявлял, что США могут отправить войска на Украину из-за успеха российской спецоперации.

https://ria.ru/20230901/udar-1893557259.html

одесса

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, киев, владимир путин, пентагон