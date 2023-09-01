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"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина - РИА Новости, 01.09.2023
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10:10 01.09.2023 (обновлено: 12:28 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/manevr-1893578803.html
"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина
"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина - РИА Новости, 01.09.2023
"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина
Российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:10
2023-09-01T12:28
в мире
одесса
украина
киев
владимир путин
пентагон
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.&quot;Русские, очень взвешенно и очень осторожно продвигающиеся против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно. Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет&quot;, — утверждает эксперт.По мнению аналитика, если это не поможет заставить режим Зеленского прекратить конфликт, то у российского руководства не останется другого выхода, кроме как продвигаться дальше "к польской и румынской границам".&quot;Вот что я вам скажу: если русские пойдут вперед, сокрушат все, а затем начнут продвигаться на запад, это окажет большое влияние на Европу&quot;, — подытожил Макгрегор.Ранее бывший советник заявлял, что США могут отправить войска на Украину из-за успеха российской спецоперации.
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в мире, одесса, украина, киев, владимир путин, пентагон
В мире, Одесса, Украина, Киев, Владимир Путин, Пентагон
"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина

Макгрегор заявил о способности ВС РФ при необходимости освободить Одессу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«

"Русские, очень взвешенно и очень осторожно продвигающиеся против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно. Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет", — утверждает эксперт.

По мнению аналитика, если это не поможет заставить режим Зеленского прекратить конфликт, то у российского руководства не останется другого выхода, кроме как продвигаться дальше "к польской и румынской границам".
«

"Вот что я вам скажу: если русские пойдут вперед, сокрушат все, а затем начнут продвигаться на запад, это окажет большое влияние на Европу", — подытожил Макгрегор.

Ранее бывший советник заявлял, что США могут отправить войска на Украину из-за успеха российской спецоперации.
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В миреОдессаУкраинаКиевВладимир ПутинПентагон
 
 
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