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"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина
"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина - РИА Новости, 01.09.2023
"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина
Российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:10
2023-09-01T10:10
2023-09-01T12:28
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Русские, очень взвешенно и очень осторожно продвигающиеся против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно. Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет", — утверждает эксперт.По мнению аналитика, если это не поможет заставить режим Зеленского прекратить конфликт, то у российского руководства не останется другого выхода, кроме как продвигаться дальше "к польской и румынской границам"."Вот что я вам скажу: если русские пойдут вперед, сокрушат все, а затем начнут продвигаться на запад, это окажет большое влияние на Европу", — подытожил Макгрегор.Ранее бывший советник заявлял, что США могут отправить войска на Украину из-за успеха российской спецоперации.
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в мире, одесса, украина, киев, владимир путин, пентагон
В мире, Одесса, Украина, Киев, Владимир Путин, Пентагон
"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина
Макгрегор заявил о способности ВС РФ при необходимости освободить Одессу