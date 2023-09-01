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Макрон: Париж примет решение по Нигеру только после переговоров с Базумом - РИА Новости, 01.09.2023
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20:26 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/makron-1893766392.html
Макрон: Париж примет решение по Нигеру только после переговоров с Базумом
Макрон: Париж примет решение по Нигеру только после переговоров с Базумом - РИА Новости, 01.09.2023
Макрон: Париж примет решение по Нигеру только после переговоров с Базумом
Париж не будет принимать никаких решений в отношении ситуации в Нигере без переговоров с президентом Мохамедом Базумом, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:26
2023-09-01T20:26
в мире
франция
нигер
париж
мохамед базум
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Париж не будет принимать никаких решений в отношении ситуации в Нигере без переговоров с президентом Мохамедом Базумом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует издание Provence. "Решения, которые мы принимаем, какими бы они ни были, мы принимаем только на основе переговоров с президентом Базумом", - заявил Макрон журналистам на полях визита в лицей в городе Оранж на юге Франции.Макрон добавил, что разговаривает с Базумом "ежедневно", отметив, что полностью поддерживает действия ЭКОВАС, которое решило "осудить мятеж, приняло серьёзные финансовые и экономические санкции" и которое добивается полного восстановления конституционного порядка в стране. На вопрос, не изолирует ли поддержка Базума Францию, Макрон заявил, что "одиночество, когда оно остаётся верным принципам и тому, что мы должны людям, меня не смущает". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
https://ria.ru/20230901/zhaloba-1893761517.html
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в мире, франция, нигер, париж, мохамед базум, эммануэль макрон
В мире, Франция, Нигер, Париж, Мохамед Базум, Эммануэль Макрон
Макрон: Париж примет решение по Нигеру только после переговоров с Базумом

Макрон: Франция не будет принимать решений по Нигеру без переговоров с Базумом

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Париж не будет принимать никаких решений в отношении ситуации в Нигере без переговоров с президентом Мохамедом Базумом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует издание Provence.
«
"Решения, которые мы принимаем, какими бы они ни были, мы принимаем только на основе переговоров с президентом Базумом", - заявил Макрон журналистам на полях визита в лицей в городе Оранж на юге Франции.
Макрон добавил, что разговаривает с Базумом "ежедневно", отметив, что полностью поддерживает действия ЭКОВАС, которое решило "осудить мятеж, приняло серьёзные финансовые и экономические санкции" и которое добивается полного восстановления конституционного порядка в стране.
На вопрос, не изолирует ли поддержка Базума Францию, Макрон заявил, что "одиночество, когда оно остаётся верным принципам и тому, что мы должны людям, меня не смущает".
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Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
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В миреФранцияНигерПарижМохамед БазумЭммануэль Макрон
 
 
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