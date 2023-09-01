Макрон: Париж примет решение по Нигеру только после переговоров с Базумом
Макрон: Франция не будет принимать решений по Нигеру без переговоров с Базумом
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Париж не будет принимать никаких решений в отношении ситуации в Нигере без переговоров с президентом Мохамедом Базумом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует издание Provence.
«
"Решения, которые мы принимаем, какими бы они ни были, мы принимаем только на основе переговоров с президентом Базумом", - заявил Макрон журналистам на полях визита в лицей в городе Оранж на юге Франции.
Макрон добавил, что разговаривает с Базумом "ежедневно", отметив, что полностью поддерживает действия ЭКОВАС, которое решило "осудить мятеж, приняло серьёзные финансовые и экономические санкции" и которое добивается полного восстановления конституционного порядка в стране.
На вопрос, не изолирует ли поддержка Базума Францию, Макрон заявил, что "одиночество, когда оно остаётся верным принципам и тому, что мы должны людям, меня не смущает".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.