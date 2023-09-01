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Пушков рассказал, как Россия устроила кошмар Макрону - РИА Новости, 01.09.2023
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03:14 01.09.2023 (обновлено: 10:54 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/makron-1893537705.html
Пушков рассказал, как Россия устроила кошмар Макрону
Пушков рассказал, как Россия устроила кошмар Макрону - РИА Новости, 01.09.2023
Пушков рассказал, как Россия устроила кошмар Макрону
Президент Франции Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, олицетворяющей альтернативу колониальному... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T03:14
2023-09-01T10:54
в мире
франция
россия
ссср
эммануэль макрон
алексей пушков
брикс
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, олицетворяющей альтернативу колониальному Западу, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков."Франция, всегда придававшая своей бывшей африканской империи огромное значение, перестает контролировать дотоле послушные и богатые природными ресурсами регионы &lt;…&gt;. Напротив, Россию воспринимают как наследницу СССР, много помогавшего Африке, а ныне в России и Китае видят альтернативу колониальному Западу и его неоколониальным практикам", — написал он.По мнению сенатора, отторжение африканскими странами прежних западных метрополий связано в первую очередь с тем, что последние никогда не ставили задачу способствовать развитию континента. По словам политика, ставка на коррупцию в местных элитах позволяла Западу сохранять влияние до той поры, пока не появилась альтернатива прежним метрополиям в лице стран БРИКС, что, как считает политик, вызывает "растерянность и раздражение" Макрона.Пушков также напомнил, что на фоне таких действий Франции, как колониальная война в Алжире, память о России и СССР в африканских странах совершенно иная, чему, по мнению сенатора, французский лидер не может ничего противопоставить. Ранее группа из 94 французских сенаторов разных политических взглядов подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики страны на африканском континенте.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, франция, россия, ссср, эммануэль макрон, алексей пушков, брикс
В мире, Франция, Россия, СССР, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, БРИКС
Пушков рассказал, как Россия устроила кошмар Макрону

Пушков: Макрон растерян из-за успешной политики России в Африке

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, олицетворяющей альтернативу колониальному Западу, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
"Франция, всегда придававшая своей бывшей африканской империи огромное значение, перестает контролировать дотоле послушные и богатые природными ресурсами регионы <…>. Напротив, Россию воспринимают как наследницу СССР, много помогавшего Африке, а ныне в России и Китае видят альтернативу колониальному Западу и его неоколониальным практикам", — написал он.
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По мнению сенатора, отторжение африканскими странами прежних западных метрополий связано в первую очередь с тем, что последние никогда не ставили задачу способствовать развитию континента. По словам политика, ставка на коррупцию в местных элитах позволяла Западу сохранять влияние до той поры, пока не появилась альтернатива прежним метрополиям в лице стран БРИКС, что, как считает политик, вызывает "растерянность и раздражение" Макрона.
Пушков также напомнил, что на фоне таких действий Франции, как колониальная война в Алжире, память о России и СССР в африканских странах совершенно иная, чему, по мнению сенатора, французский лидер не может ничего противопоставить.
Ранее группа из 94 французских сенаторов разных политических взглядов подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики страны на африканском континенте.
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