Пушков рассказал, как Россия устроила кошмар Макрону
Пушков: Макрон растерян из-за успешной политики России в Африке
© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, олицетворяющей альтернативу колониальному Западу, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
"Франция, всегда придававшая своей бывшей африканской империи огромное значение, перестает контролировать дотоле послушные и богатые природными ресурсами регионы <…>. Напротив, Россию воспринимают как наследницу СССР, много помогавшего Африке, а ныне в России и Китае видят альтернативу колониальному Западу и его неоколониальным практикам", — написал он.
По мнению сенатора, отторжение африканскими странами прежних западных метрополий связано в первую очередь с тем, что последние никогда не ставили задачу способствовать развитию континента. По словам политика, ставка на коррупцию в местных элитах позволяла Западу сохранять влияние до той поры, пока не появилась альтернатива прежним метрополиям в лице стран БРИКС, что, как считает политик, вызывает "растерянность и раздражение" Макрона.
Пушков также напомнил, что на фоне таких действий Франции, как колониальная война в Алжире, память о России и СССР в африканских странах совершенно иная, чему, по мнению сенатора, французский лидер не может ничего противопоставить.
Ранее группа из 94 французских сенаторов разных политических взглядов подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики страны на африканском континенте.