НАСА опубликовало фото кратера в месте вероятного падения станции "Луна-25"
НАСА: "Луна-25" могла образовать новый кратер на поверхности спутника Земли
© Официальный сайт NASAСнимок нового кратера на месте вероятного падения станции "Луна-25"
© Официальный сайт NASA
Снимок нового кратера на месте вероятного падения станции "Луна-25"
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Падение российской лунной станции "Луна-25" могло образовать новый кратер на поверхности Луны, сообщает НАСА со ссылкой на новые данные, полученные с американского зонда LRO.
«
"Зонд НАСА LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является следом падения российской миссии "Луна-25", - сообщило НАСА.
Сообщение сопровождается черно-белыми снимками поверхности Луны, сделанными в июне 2020 года и, предположительного, тоже места, но сфотографированного зондом 24 августа текущего года - на нем видно углубление, которого раньше не было.
"Российское космическое агентство "Роскосмос" 21 августа опубликовало расчетную точку падения (аппарата "Луна-25" - ред.), специалисты, управляющие размещенной на LRO камерой и миссией зонда, смогли смоделировать и направить команды аппарату, чтобы он 22 августа сделал снимки этого места", - пояснило НАСА.
Зонд провел фотографирование расчетного места падения российской станции 24 августа, в результате чего на снимках был обнаружен небольшой кратер, которого не было на последних имеющихся снимках этого района, сделанных двумя годами ранее. "Поскольку новый кратер расположен близко к расчетному месту падения миссии "Луна-25", специалисты миссии LRO пришли к выводу, что, вероятнее всего, он появился не в силу естественных причин, а в виду миссии ("Луна-25" - ред.)", - сообщило НАСА.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа. "Роскосмос" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.