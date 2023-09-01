https://ria.ru/20230901/lovushka-1893614722.html

"Он в ловушке". В США назвали города, которые может потерять Украина

"Он в ловушке". В США назвали города, которые может потерять Украина - РИА Новости, 01.09.2023

"Он в ловушке". В США назвали города, которые может потерять Украина

Киевский режим, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу, заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:53

2023-09-01T11:53

2023-09-01T16:34

в мире

харьков

одесса

москва

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17bd52e64ce8770d72af179535ad3fdf.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Киевский режим, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу, заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны", — добавил аналитик.По его мнению, в ходе переговоров с Москвой, пойти на которые Киев рано или поздно заставит Запад, украинцам придется согласиться на территориальные уступки ради достижения мира.Хортон подчеркнул, что вооруженного конфликта и потери контроля Украины над территориями можно было бы избежать, если бы западные страны не заставили правительство Зеленского начать боевые действия.Ведущий дискуссии, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, добавил, что такая ситуация ставит Зеленского между молотом и наковальней, поскольку он станет целью для украинских неонацистов, так как не смог захватить освобожденные территории, в том числе Крым.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20230901/manevr-1893578803.html

харьков

одесса

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, одесса, москва, владимир путин, нато, вооруженные силы украины