https://ria.ru/20230901/lineyka-1893760549.html

В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка

В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка - РИА Новости, 01.09.2023

В школе при посольстве России в США прошла торжественная линейка

Цветами, улыбками, песнями встретила утром в пятницу после летних каникул своих учеников, их родителей и учителей школа при посольстве России в Вашингтоне, где... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T19:51

2023-09-01T19:51

2023-09-01T19:51

общество

россия

анатолий антонов

вашингтон (штат)

сша

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Цветами, улыбками, песнями встретила утром в пятницу после летних каникул своих учеников, их родителей и учителей школа при посольстве России в Вашингтоне, где прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу учебного года, передаёт корреспондент РИА Новости. Нарядные первоклашки видимо смущались, когда их представили как главных героев праздника. Они читали стихи о том, что уже умеют читать, писать и считать, а публика благодарила их аплодисментами. Как, впрочем, благодарила и старшеклассников, которые были очень серьезными и, похоже, слегка грустили от того, что им предстоит, как сказано в стихотворении, "последняя школьная осень". Посла РФ в США Анатолия Антонова ведущие церемонии представили как почетного гостя, но сам он с улыбкой сказал, что всегда волнуется, приходя на линейку 1 сентября, и хотел бы быть не гостем, а членом прекрасного школьного коллектива. "Я очень рад, что здесь, в Соединенных Штатах Америки, несмотря ни на что, у нас действует полноценная школа, которая может дать вам, дорогие ребята, все необходимое для того, чтобы вы со временем стали достойными гражданами нашей великой Родины", - сказал посол, обращаясь к ученикам. Он отметил, что у всех школьников разные задачи. По его словам, старшеклассникам предстоит подготовиться к серьезному шагу в жизни и определиться, где они будут служить своей стране, и выбрать профессию, которая отвечала бы их интересам. У первоклассников и учеников других классов открываются новые возможности для получения знаний, сказал посол. Антонов также поблагодарил учителей школы, которые, по его словам, "несмотря на тяжелейшие времена в российско-американских отношениях", приехали в Вашингтон, чтобы делиться знаниями со своими учениками. Как сказали ведущие церемонии, этот праздник знаменует начало школьного пути для первоклассников и начало учебного года для всех ребят. Примечательно, что неподалеку за линейкой с любопытством наблюдали те, кому еще только предстоит пойти в школу – дошколята. Завершилась же церемония символическим первым звонком, который по традиции "включили" первоклассники и выпускники.

https://ria.ru/20230901/lnr-1893631901.html

https://ria.ru/20230901/donetsk-1893595993.html

https://ria.ru/20230901/znaniy-1893610388.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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общество, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат), сша