https://ria.ru/20230901/lider-1893758209.html

Путин рассказал о том, как развивать лидерские качества

Путин рассказал о том, как развивать лидерские качества - РИА Новости, 01.09.2023

Путин рассказал о том, как развивать лидерские качества

Выбор интересного дела и успехи в нем являются основой для развития лидерских качеств, поскольку люди идут за теми, кто становится примером, считает президент... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T19:34

2023-09-01T19:34

2023-09-01T19:38

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Выбор интересного дела и успехи в нем являются основой для развития лидерских качеств, поскольку люди идут за теми, кто становится примером, считает президент России Владимир Путин.Глава государства в День знаний посетил мастерскую "Сенеж". Один из участников проекта спросил президента, как ему развить свои лидерские качества."Не знаю, честно говоря, не буду врать. Просто нужно заниматься тем делом, которое вам больше всего нравится, и будете добиваться результатов. Как только результатов будете добиваться, вы почувствуете вкус к тому делу, которым занимаетесь, будете примером для других. И так постепенно, постепенно появятся лидерские навыки и качества, и люди за вами пойдут. Всегда идут за теми, кто добивается результата. Это не стихийное дело", - сказал Путин. Но бывают, по словам президента, и другие случаи, описанные в кино."У Чарли Чаплина по-моему было что-то, посвященное не стихийному аспекту рабочего движения… когда он идет, случайно подобрал тряпку красную, идет, машет, потом поворачивается, а за ним уже толпа", - добавил президент. Однако настаивал, что выработка лидерских качеств основана на успехе.

https://ria.ru/20230901/urok-1893747249.html

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россия, владимир путин