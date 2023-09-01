https://ria.ru/20230901/leopard-1893632355.html

В сенате Швейцарии высказались о возможной продаже Германии 25 Leopard 2

В сенате Швейцарии высказались о возможной продаже Германии 25 Leopard 2 - РИА Новости, 01.09.2023

В сенате Швейцарии высказались о возможной продаже Германии 25 Leopard 2

Комиссия сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) поддержала предложение правительства о продаже Германии 25 танков Leopard-2, которые в дальнейшем не... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:57

2023-09-01T12:57

2023-09-01T13:16

германия

берлин (город)

швейцария

роберт хабек

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ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. Комиссия сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) поддержала предложение правительства о продаже Германии 25 танков Leopard-2, которые в дальнейшем не будут поставляться на Украину, заявили РИА Новости в пресс-службе CPS-E.Ранее в пятницу CPS-E опубликовала заявление, в котором говорилось, что большинство членов комиссии поддержали предложение Федерального совета о выводе из эксплуатации 25 из 96 танков Leopard 87, находящихся на вооружении швейцарской армии, чтобы позволить продать их производителю."Речь идет о 25 танках Leopard 87, которые являются версией Leopard-2. Эти танки не имеют ничего общего с танками Leopard-1, купленными RUAG и хранящимися в Италии. Германия пообещала, что в случае покупки эти танки не будут потом отправлены на Украину", - заявили в комиссии.Члены комиссии сената Швейцарии считают, что перепродажа этих танков производителю также "представляется целесообразной с точки зрения внешней политики" и политики безопасности, особенно с целью "дать положительный сигнал европейским партнерам Швейцарии"."За это предложение еще предстоит проголосовать парламенту в течение трех недель осенней сессии с 11 по 29 сентября", - уточнили в CPS-E.В феврале глава минэкономики Германии Роберт Хабек и Писториус обратились к швейцарскому минобороны с письменной просьбой о перепродаже части списанных танков немецкой компании-производителю Rheinmetall. Как сообщалось, они заверили, что танки не будут направлены на Украину, а останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для удовлетворения собственных потребностей.В мае правительство Швейцарии поддержало предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2 с последующей перепродажей немецкой компании Rheinmetall. Отмечалось, что если обе палаты швейцарского парламента одобрят предложение о выводе техники из эксплуатации, то правительство поручит министерству экономики оценить соответствующую экспортную декларацию и "представить ее для принятия решения". В июне депутаты швейцарского Национального совета (большая палата парламента) проголосовали за вывод из эксплуатации танков при условии их перепродажи немецкому производителю.В июне швейцарские власти заявили, что страна отклонила заявку местной компании RUAG на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию, чтобы уважать ее политику нейтралитета и действующее законодательство.В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.

https://ria.ru/20230830/soldaty-1893207562.html

https://ria.ru/20230830/tanki-1893277639.html

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германия, берлин (город), швейцария, роберт хабек, нато, евросоюз, оон, украина