https://ria.ru/20230901/kurshin-1893604144.html
Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС
Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС - РИА Новости, 01.09.2023
Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС
Задержанный администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:18
2023-09-01T11:18
2023-09-01T11:39
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Задержанный администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Он признал вину и сотрудничает со следствием", — сказал собеседник агентства.Ранее другой источник рассказал РИА Новости, что против Куршина возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, поводом для этого стали многочисленные посты в его телеграм-канале, оскорбляющие армию. Куршина задержали, у него дома прошли обыски. Собеседник агентства добавил, что дело расследуют московские следователи.
https://ria.ru/20230830/arest-1893239214.html
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происшествия, вооруженные силы рф
Происшествия, Вооруженные силы РФ
Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС
Администратор Moscow Calling Куршин признал вину в дискредитации ВС РФ
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Задержанный администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Он признал вину и сотрудничает со следствием", — сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник рассказал РИА Новости, что против Куршина возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, поводом для этого стали многочисленные посты в его телеграм-канале, оскорбляющие армию. Куршина задержали, у него дома прошли обыски.
Собеседник агентства добавил, что дело расследуют московские следователи.
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