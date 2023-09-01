https://ria.ru/20230901/kurshin-1893604144.html

Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС

Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС - РИА Новости, 01.09.2023

Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС

Задержанный администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:18

2023-09-01T11:18

2023-09-01T11:39

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Задержанный администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Он признал вину и сотрудничает со следствием", — сказал собеседник агентства.Ранее другой источник рассказал РИА Новости, что против Куршина возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, поводом для этого стали многочисленные посты в его телеграм-канале, оскорбляющие армию. Куршина задержали, у него дома прошли обыски. Собеседник агентства добавил, что дело расследуют московские следователи.

https://ria.ru/20230830/arest-1893239214.html

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2023

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происшествия, вооруженные силы рф