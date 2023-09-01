https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893549744.html

По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник

По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник - РИА Новости, 01.09.2023

По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник

Фасад нежилого здания поврежден после утреннего налета беспилотника на Курчатов Курской области, информация о втором БПЛА не подтвердилась, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:24

2023-09-01T08:24

2023-09-01T08:24

происшествия

курчатов

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Фасад нежилого здания поврежден после утреннего налета беспилотника на Курчатов Курской области, информация о втором БПЛА не подтвердилась, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал о налете двух беспилотников на Курчатов. "Подробности об утреннем налёте БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено - пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один", - сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893548957.html

курчатов

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курчатов, курская область, роман старовойт