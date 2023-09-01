https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893549744.html
По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник
По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник - РИА Новости, 01.09.2023
По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник
Фасад нежилого здания поврежден после утреннего налета беспилотника на Курчатов Курской области, информация о втором БПЛА не подтвердилась, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:24
2023-09-01T08:24
2023-09-01T08:24
происшествия
курчатов
курская область
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Фасад нежилого здания поврежден после утреннего налета беспилотника на Курчатов Курской области, информация о втором БПЛА не подтвердилась, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал о налете двух беспилотников на Курчатов. "Подробности об утреннем налёте БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено - пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один", - сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893548957.html
курчатов
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курчатов, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курчатов, Курская область, Роман Старовойт
По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник
В Курчатове после утреннего налета беспилотника поврежден фасад нежилого здания