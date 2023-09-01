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По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник - РИА Новости, 01.09.2023
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08:24 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893549744.html
По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник
По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник - РИА Новости, 01.09.2023
По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник
Фасад нежилого здания поврежден после утреннего налета беспилотника на Курчатов Курской области, информация о втором БПЛА не подтвердилась, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:24
2023-09-01T08:24
происшествия
курчатов
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Фасад нежилого здания поврежден после утреннего налета беспилотника на Курчатов Курской области, информация о втором БПЛА не подтвердилась, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал о налете двух беспилотников на Курчатов. "Подробности об утреннем налёте БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено - пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один", - сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893548957.html
курчатов
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происшествия, курчатов, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курчатов, Курская область, Роман Старовойт
По уточненным данным, Курчатов атаковал один беспилотник

В Курчатове после утреннего налета беспилотника поврежден фасад нежилого здания

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Фасад нежилого здания поврежден после утреннего налета беспилотника на Курчатов Курской области, информация о втором БПЛА не подтвердилась, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Ранее он сообщал о налете двух беспилотников на Курчатов.
"Подробности об утреннем налёте БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено - пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один", - сообщил Старовойт.
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ПроисшествияКурчатовКурская областьРоман Старовойт
 
 
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