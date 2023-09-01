https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html

Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов

Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов - РИА Новости, 01.09.2023

Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов

Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T07:20

2023-09-01T07:20

2023-09-01T12:18

специальная военная операция на украине

курчатов

роман старовойт

курская область

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются", — говорится в публикации.Изначально руководитель региона сообщил об атаке двух дронов, но позже уточнил, что "пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один".Незначительные повреждения получил фасад нежилого здания, пострадавших нет, заключил Старовойт.В Курчатове расположена Курская АЭС, город находится приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду заявила, что дроны не могут преодолевать большие расстояния без данных от западных спутников."Желтый" уровень террористической опасности ввели на всей территории Курской области 11 апреля 2022 года. Его неоднократно продлевали, с 3 февраля он действует бессрочно.

https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893522543.html

курчатов

курская область

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курчатов, роман старовойт, курская область