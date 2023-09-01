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Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 01.09.2023 (обновлено: 12:18 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html
Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов
Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов - РИА Новости, 01.09.2023
Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов
Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:20
2023-09-01T12:18
специальная военная операция на украине
курчатов
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.&quot;На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются&quot;, — говорится в публикации.Изначально руководитель региона сообщил об атаке двух дронов, но позже уточнил, что "пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один".Незначительные повреждения получил фасад нежилого здания, пострадавших нет, заключил Старовойт.В Курчатове расположена Курская АЭС, город находится приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду заявила, что дроны не могут преодолевать большие расстояния без данных от западных спутников."Желтый" уровень террористической опасности ввели на всей территории Курской области 11 апреля 2022 года. Его неоднократно продлевали, с 3 февраля он действует бессрочно.
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893522543.html
курчатов
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курчатов, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Роман Старовойт, Курская область
Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов

Губернатор Старовойт заявил об атаке дрона на город-спутник Курской АЭС Курчатов

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«

"На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются", — говорится в публикации.

Изначально руководитель региона сообщил об атаке двух дронов, но позже уточнил, что "пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один".
Незначительные повреждения получил фасад нежилого здания, пострадавших нет, заключил Старовойт.
В Курчатове расположена Курская АЭС, город находится приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной.
ВСУ регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду заявила, что дроны не могут преодолевать большие расстояния без данных от западных спутников.
"Желтый" уровень террористической опасности ввели на всей территории Курской области 11 апреля 2022 года. Его неоднократно продлевали, с 3 февраля он действует бессрочно.
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Специальная военная операция на УкраинеКурчатовРоман СтаровойтКурская область
 
 
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