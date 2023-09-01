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"Будем воевать за русских". В Сети ответили на дерзкое заявление Кулебы
"Будем воевать за русских". В Сети ответили на дерзкое заявление Кулебы - РИА Новости, 01.09.2023
"Будем воевать за русских". В Сети ответили на дерзкое заявление Кулебы
Читатели газеты Hindustan Times раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:11
2023-09-01T18:11
2023-09-01T18:11
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украина
россия
дмитрий кулеба
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Читатели газеты Hindustan Times раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами контрнаступления ВСУ."Эй, Запад, заткнись. И F16, пожалуйста", — в этом вся Украина", — сыронизировал drarunaj."Я бы приехал на Украину — сражаться за русских", — поделился мнением Trav-cf5pg."Время и день, когда Украина начала войну с Россией, — в тот день они и проиграли", — считает saereddy."ЦРУ пора послать своих агентов "позаботиться" о клоуне Зеленском", — полагает bullabuck7535."Украинский народ должен восстать против своих лидеров и положить конец конфликту раз и навсегда", — резюмировал hotwater7910.ВСУ начали 4 июня активную фазу контрнаступления на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании ВСУ, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230901/zelenskiy-1893722300.html
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политика, украина, россия, дмитрий кулеба, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Политика, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Будем воевать за русских". В Сети ответили на дерзкое заявление Кулебы
В Сети набросились на Кулебу, потребовавшего от критиков ВСУ заткнуться