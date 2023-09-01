https://ria.ru/20230901/kuleba-1893743180.html

"Будем воевать за русских". В Сети ответили на дерзкое заявление Кулебы

"Будем воевать за русских". В Сети ответили на дерзкое заявление Кулебы - РИА Новости, 01.09.2023

"Будем воевать за русских". В Сети ответили на дерзкое заявление Кулебы

Читатели газеты Hindustan Times раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:11

2023-09-01T18:11

2023-09-01T18:11

политика

украина

россия

дмитрий кулеба

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Читатели газеты Hindustan Times раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами контрнаступления ВСУ."Эй, Запад, заткнись. И F16, пожалуйста", — в этом вся Украина", — сыронизировал drarunaj."Я бы приехал на Украину — сражаться за русских", — поделился мнением Trav-cf5pg."Время и день, когда Украина начала войну с Россией, — в тот день они и проиграли", — считает saereddy."ЦРУ пора послать своих агентов "позаботиться" о клоуне Зеленском", — полагает bullabuck7535."Украинский народ должен восстать против своих лидеров и положить конец конфликту раз и навсегда", — резюмировал hotwater7910.ВСУ начали 4 июня активную фазу контрнаступления на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании ВСУ, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230901/zelenskiy-1893722300.html

https://ria.ru/20230901/panika-1893688814.html

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политика, украина, россия, дмитрий кулеба, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато