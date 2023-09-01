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"Будет разрушен": генерал ВС США выступил за изоляцию Крыма - РИА Новости, 01.09.2023
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01:22 01.09.2023 (обновлено: 06:17 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/krym-1893532915.html
"Будет разрушен": генерал ВС США выступил за изоляцию Крыма
"Будет разрушен": генерал ВС США выступил за изоляцию Крыма - РИА Новости, 01.09.2023
"Будет разрушен": генерал ВС США выступил за изоляцию Крыма
Крымский полуостров необходимо изолировать и сделать его непригодным для использования российскими военными, заявил бывший командующий армии США в Европе... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:22
2023-09-01T06:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
европа
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крымский полуостров необходимо изолировать и сделать его непригодным для использования российскими военными, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью американскому журналу Newsweek."Иногда я слышу из Пентагона, что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Мы говорим о решающем участке местности. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о предоставлении достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских ВВС", — заявил он.Генерал также поддержал разрушение Крымского моста, заявив, что это полностью "изменит правила игры".Ходжес добавил, что, на его взгляд, главной целью наземной части контрнаступления ВСУ является стремление перерезать "сухопутный коридор" в Крым. По его словам, поставляемые США ракеты с кассетными боеприпасами большей дальности будут иметь большое значение для выполнения этой задачи."И это также очень затруднит движение конвоев, доставляющих войска, боеприпасы или что-то иное по так называемому сухопутному мосту", — заключил генерал.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230901/abrams-1893539776.html
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в мире, сша, киев, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
"Будет разрушен": генерал ВС США выступил за изоляцию Крыма

Генерал ВС США Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив Крымский мост

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крымский полуостров необходимо изолировать и сделать его непригодным для использования российскими военными, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью американскому журналу Newsweek.
"Иногда я слышу из Пентагона, что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Мы говорим о решающем участке местности. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о предоставлении достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских ВВС", — заявил он.
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Генерал также поддержал разрушение Крымского моста, заявив, что это полностью "изменит правила игры".
Ходжес добавил, что, на его взгляд, главной целью наземной части контрнаступления ВСУ является стремление перерезать "сухопутный коридор" в Крым. По его словам, поставляемые США ракеты с кассетными боеприпасами большей дальности будут иметь большое значение для выполнения этой задачи.
«
"И это также очень затруднит движение конвоев, доставляющих войска, боеприпасы или что-то иное по так называемому сухопутному мосту", — заключил генерал.
Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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