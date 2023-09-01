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Белый дом: критика украинского контрнаступления делу не помогает - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/kritika-1893773658.html
Белый дом: критика украинского контрнаступления делу не помогает
Белый дом: критика украинского контрнаступления делу не помогает - РИА Новости, 01.09.2023
Белый дом: критика украинского контрнаступления делу не помогает
Критика украинского контрнаступления "делу не помогает", заявил представитель Белого дома Джон Кирби, добавив, что в контрнаступлении есть прогресс, но не... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T21:41
2023-09-01T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
джон кирби
киев
украина
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Критика украинского контрнаступления "делу не помогает", заявил представитель Белого дома Джон Кирби, добавив, что в контрнаступлении есть прогресс, но не уточнив, в чем именно он состоит. "Мы видели заметный прогресс и мы сфокусированы на том, чтобы этот прогресс продолжался, чтобы у них были инструменты и необходимая подготовка, но происходить это (контрнаступление - ред.) будет с той скоростью, которую они (украинцы - ред.) считают необходимой, а мы обеспечим, чтобы они не только могли прогрессировать, но также имели возможность отвечать на российскую реакцию на их прогресс", - сказал Кирби. "Любой наблюдатель за контрнаступлением не может не признать, что сейчас они достигли прогресса, где-то он был медленным, медленнее, чем они сами бы того хотели, но они отважно сражаются каждый день, и мы пытаемся обеспечить их всем, что им нужно", - подчеркнул представитель Белого дома. Кирби также спросили, считает ли администрация США, что последними достижениями в ходе контрнаступления Киев "ответил" на "звучавшие в последние недели со стороны некоторых американских чиновников озабоченности в отношении стратегии контрнаступления". "Знаете, смотреть со стороны и критиковать партнера и друга, когда он пытается продвинуться в кровавых, ужасных и жестоких условиях - делу не помогает, это не о том, чтобы они отвечали на нашу критику, это о том, чтобы мы отвечали на их потребности", - сказал Кирби. Ранее в четверг, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая перед журналистами на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо, посоветовал критикам темпов украинского контрнаступления "заткнуться", потому что тем самым "они плюют в лицо украинскому солдату". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230901/impichment-1893769171.html
https://ria.ru/20230831/kritiki-1893398181.html
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в мире, сша, вооруженные силы украины, джон кирби, киев, украина, дмитрий кулеба, владимир путин, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Джон Кирби, Киев, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Белый дом: критика украинского контрнаступления делу не помогает

Кирби: критика контрнаступления ВСУ делу не помогает, но прогресс есть

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Критика украинского контрнаступления "делу не помогает", заявил представитель Белого дома Джон Кирби, добавив, что в контрнаступлении есть прогресс, но не уточнив, в чем именно он состоит.
«
"Мы видели заметный прогресс и мы сфокусированы на том, чтобы этот прогресс продолжался, чтобы у них были инструменты и необходимая подготовка, но происходить это (контрнаступление - ред.) будет с той скоростью, которую они (украинцы - ред.) считают необходимой, а мы обеспечим, чтобы они не только могли прогрессировать, но также имели возможность отвечать на российскую реакцию на их прогресс", - сказал Кирби.
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«
"Любой наблюдатель за контрнаступлением не может не признать, что сейчас они достигли прогресса, где-то он был медленным, медленнее, чем они сами бы того хотели, но они отважно сражаются каждый день, и мы пытаемся обеспечить их всем, что им нужно", - подчеркнул представитель Белого дома.
Кирби также спросили, считает ли администрация США, что последними достижениями в ходе контрнаступления Киев "ответил" на "звучавшие в последние недели со стороны некоторых американских чиновников озабоченности в отношении стратегии контрнаступления".
«
"Знаете, смотреть со стороны и критиковать партнера и друга, когда он пытается продвинуться в кровавых, ужасных и жестоких условиях - делу не помогает, это не о том, чтобы они отвечали на нашу критику, это о том, чтобы мы отвечали на их потребности", - сказал Кирби.
Ранее в четверг, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая перед журналистами на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо, посоветовал критикам темпов украинского контрнаступления "заткнуться", потому что тем самым "они плюют в лицо украинскому солдату".
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Кулеба посоветовал критикам украинского контрнаступления заткнуться
31 августа, 14:29
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления
Вчера, 15:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныДжон КирбиКиевУкраинаДмитрий КулебаВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
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