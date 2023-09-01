https://ria.ru/20230901/kritika-1893773658.html

Белый дом: критика украинского контрнаступления делу не помогает

Белый дом: критика украинского контрнаступления делу не помогает - РИА Новости, 01.09.2023

Белый дом: критика украинского контрнаступления делу не помогает

Критика украинского контрнаступления "делу не помогает", заявил представитель Белого дома Джон Кирби, добавив, что в контрнаступлении есть прогресс, но не... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T21:41

2023-09-01T21:41

2023-09-01T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

сша

вооруженные силы украины

джон кирби

киев

украина

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867399052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_123f084e64e6ce3259049e0e6ba35c30.jpg

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Критика украинского контрнаступления "делу не помогает", заявил представитель Белого дома Джон Кирби, добавив, что в контрнаступлении есть прогресс, но не уточнив, в чем именно он состоит. "Мы видели заметный прогресс и мы сфокусированы на том, чтобы этот прогресс продолжался, чтобы у них были инструменты и необходимая подготовка, но происходить это (контрнаступление - ред.) будет с той скоростью, которую они (украинцы - ред.) считают необходимой, а мы обеспечим, чтобы они не только могли прогрессировать, но также имели возможность отвечать на российскую реакцию на их прогресс", - сказал Кирби. "Любой наблюдатель за контрнаступлением не может не признать, что сейчас они достигли прогресса, где-то он был медленным, медленнее, чем они сами бы того хотели, но они отважно сражаются каждый день, и мы пытаемся обеспечить их всем, что им нужно", - подчеркнул представитель Белого дома. Кирби также спросили, считает ли администрация США, что последними достижениями в ходе контрнаступления Киев "ответил" на "звучавшие в последние недели со стороны некоторых американских чиновников озабоченности в отношении стратегии контрнаступления". "Знаете, смотреть со стороны и критиковать партнера и друга, когда он пытается продвинуться в кровавых, ужасных и жестоких условиях - делу не помогает, это не о том, чтобы они отвечали на нашу критику, это о том, чтобы мы отвечали на их потребности", - сказал Кирби. Ранее в четверг, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая перед журналистами на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо, посоветовал критикам темпов украинского контрнаступления "заткнуться", потому что тем самым "они плюют в лицо украинскому солдату". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230901/impichment-1893769171.html

https://ria.ru/20230831/kritiki-1893398181.html

https://ria.ru/20230901/kontrnastuplenie-1893679024.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вооруженные силы украины, джон кирби, киев, украина, дмитрий кулеба, владимир путин, евросоюз, нато