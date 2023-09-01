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Источник: Турция и ООН знают о проекте зернового коридора через Дунай - РИА Новости, 01.09.2023
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06:04 01.09.2023
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Источник: Турция и ООН знают о проекте зернового коридора через Дунай
Источник: Турция и ООН знают о проекте зернового коридора через Дунай - РИА Новости, 01.09.2023
Источник: Турция и ООН знают о проекте зернового коридора через Дунай
Анкара и ООН проинформированы о проекте альтернативы "зерновому коридору" через Дунай, турецкая сторона высказала в обсуждениях свои опасения и заявила о рисках РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:04
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сша
турция
россия
владимир путин
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Анкара и ООН проинформированы о проекте альтернативы "зерновому коридору" через Дунай, турецкая сторона высказала в обсуждениях свои опасения и заявила о рисках в условиях продолжающегося конфликта, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.США работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через Дунай, передало ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из госдепартамента США. Он также отметил, что США будут пытаться удвоить объемы украинского зерна, проходящего через дунайский коридор. Кроме того, чиновник сообщил агентству, что США поддерживают меры ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки."Мы проинформированы об этом проекте, об обсуждениях вокруг него. Но мы сразу заявили, что любые альтернативные маршруты рискованны, есть большие опасения, особенно сейчас, когда мы видим эскалацию напряженности в черноморском регионе. Позиция турецкой стороны заключается в том, чтобы возобновить "зерновую сделку" в её первоначальном виде, в этом направлении и ведется работа", - сообщил собеседник агентства.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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сша, турция, россия, владимир путин, оон
США, Турция, Россия, Владимир Путин, ООН
Источник: Турция и ООН знают о проекте зернового коридора через Дунай

Турция и ООН знают о проекте альтернативы "зерновому коридору" через Дунай

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Анкара и ООН проинформированы о проекте альтернативы "зерновому коридору" через Дунай, турецкая сторона высказала в обсуждениях свои опасения и заявила о рисках в условиях продолжающегося конфликта, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.
США работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через Дунай, передало ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из госдепартамента США. Он также отметил, что США будут пытаться удвоить объемы украинского зерна, проходящего через дунайский коридор. Кроме того, чиновник сообщил агентству, что США поддерживают меры ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки.
"Мы проинформированы об этом проекте, об обсуждениях вокруг него. Но мы сразу заявили, что любые альтернативные маршруты рискованны, есть большие опасения, особенно сейчас, когда мы видим эскалацию напряженности в черноморском регионе. Позиция турецкой стороны заключается в том, чтобы возобновить "зерновую сделку" в её первоначальном виде, в этом направлении и ведется работа", - сообщил собеседник агентства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Вчера, 20:21
 
СШАТурцияРоссияВладимир ПутинООН
 
 
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