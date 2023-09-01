https://ria.ru/20230901/kontslager-1893653069.html
Экс-сотрудника концлагеря обвинили в соучастии в убийстве заключенных
Экс-сотрудника концлагеря обвинили в соучастии в убийстве заключенных - РИА Новости, 01.09.2023
Экс-сотрудника концлагеря обвинили в соучастии в убийстве заключенных
Прокуратура немецкого города Гисен предъявила обвинение бывшему сотруднику нацистского концлагеря Заксенхаузен в соучастии в убийстве более чем 3 300 человек,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:55
2023-09-01T13:55
2023-09-01T14:00
в мире
германия
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Гисен предъявила обвинение бывшему сотруднику нацистского концлагеря Заксенхаузен в соучастии в убийстве более чем 3 300 человек, сообщила в пятницу радиостанция Deutschlandrundfunk. "Как заявили власти, 98-летний житель округа Майн-Кинциг обвиняется в убийстве более чем 3 300 эпизодам. Сообщается, что в 1943-1945 годах, работая охранником СС, он оказал содействие убийству тысяч заключенных в концентрационном лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, Бранденбург", - говорится в сообщении радиостанции. Там добавили, что преступления были совершены обвиняемым в подростковом возрасте, поэтому в его отношении будут действовать нормы уголовного права в отношении несовершеннолетних. По заключению экспертов, обвиняемый ограниченно годен для уголовного преследования. Построенный в 1936 году, концлагерь Заксенхаузен воплотил в себе суть нацистской идеологии подавления, устрашения и террора. Через его застенки прошли около 200 тысяч человек - граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвёртый из них погиб - был казнён, умер от пыток или истощения. К 1944 году граждане СССР и Польши составляли более 90% узников лагеря. 22 апреля 1945 года передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в Ораниенбург, открыли ворота Заксенхаузена, освободив около трех тысяч заключённых.
https://ria.ru/20230811/ostanki-1889546030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Вторая мировая война (1939-1945)
Экс-сотрудника концлагеря обвинили в соучастии в убийстве заключенных
Бывшего сотрудника концлагеря обвинили в соучастии в убийстве более 3000 человек
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Прокуратура немецкого города Гисен предъявила обвинение бывшему сотруднику нацистского концлагеря Заксенхаузен в соучастии в убийстве более чем 3 300 человек, сообщила в пятницу радиостанция Deutschlandrundfunk
.
"Как заявили власти, 98-летний житель округа Майн-Кинциг обвиняется в убийстве более чем 3 300 эпизодам. Сообщается, что в 1943-1945 годах, работая охранником СС, он оказал содействие убийству тысяч заключенных в концентрационном лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, Бранденбург", - говорится в сообщении радиостанции.
Там добавили, что преступления были совершены обвиняемым в подростковом возрасте, поэтому в его отношении будут действовать нормы уголовного права в отношении несовершеннолетних. По заключению экспертов, обвиняемый ограниченно годен для уголовного преследования.
Построенный в 1936 году, концлагерь Заксенхаузен воплотил в себе суть нацистской идеологии подавления, устрашения и террора. Через его застенки прошли около 200 тысяч человек - граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвёртый из них погиб - был казнён, умер от пыток или истощения. К 1944 году граждане СССР и Польши составляли более 90% узников лагеря. 22 апреля 1945 года передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в Ораниенбург, открыли ворота Заксенхаузена, освободив около трех тысяч заключённых.
В Ленинградской области извлекли из захоронения останки узников концлагеря