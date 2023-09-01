https://ria.ru/20230901/kontslager-1893653069.html

Экс-сотрудника концлагеря обвинили в соучастии в убийстве заключенных

Экс-сотрудника концлагеря обвинили в соучастии в убийстве заключенных - РИА Новости, 01.09.2023

Экс-сотрудника концлагеря обвинили в соучастии в убийстве заключенных

Прокуратура немецкого города Гисен предъявила обвинение бывшему сотруднику нацистского концлагеря Заксенхаузен в соучастии в убийстве более чем 3 300 человек,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:55

2023-09-01T13:55

2023-09-01T14:00

в мире

германия

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Гисен предъявила обвинение бывшему сотруднику нацистского концлагеря Заксенхаузен в соучастии в убийстве более чем 3 300 человек, сообщила в пятницу радиостанция Deutschlandrundfunk. "Как заявили власти, 98-летний житель округа Майн-Кинциг обвиняется в убийстве более чем 3 300 эпизодам. Сообщается, что в 1943-1945 годах, работая охранником СС, он оказал содействие убийству тысяч заключенных в концентрационном лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, Бранденбург", - говорится в сообщении радиостанции. Там добавили, что преступления были совершены обвиняемым в подростковом возрасте, поэтому в его отношении будут действовать нормы уголовного права в отношении несовершеннолетних. По заключению экспертов, обвиняемый ограниченно годен для уголовного преследования. Построенный в 1936 году, концлагерь Заксенхаузен воплотил в себе суть нацистской идеологии подавления, устрашения и террора. Через его застенки прошли около 200 тысяч человек - граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвёртый из них погиб - был казнён, умер от пыток или истощения. К 1944 году граждане СССР и Польши составляли более 90% узников лагеря. 22 апреля 1945 года передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в Ораниенбург, открыли ворота Заксенхаузена, освободив около трех тысяч заключённых.

https://ria.ru/20230811/ostanki-1889546030.html

германия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, вторая мировая война (1939-1945)