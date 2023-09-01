https://ria.ru/20230901/kontent-1893751149.html

На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент

На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент - РИА Новости, 01.09.2023

На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент

Пользователи сети могут составить жалобу на ЛГБТ-контент в интернете на сайте Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:53

2023-09-01T18:53

2023-09-01T18:53

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пользователи сети могут составить жалобу на ЛГБТ-контент в интернете на сайте Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, на сайте указывается, что с пятницы вступил в силу приказ Роскомнадзора об утверждении критериев пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. "Если в интернете вы столкнулись с противоправным контентом, пожалуйста, отправьте обращение через форму обратной связи на сайте Роскомнадзора", - сообщается на сайте. Отмечается, что на основании решений Роскомнадзора запрещены к распространению материалы, направленные на формирование представления о допустимости и привлекательности сексуальной связи с участием несовершеннолетних, формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям, обоснование преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными отношениями, оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных отношений, формирование положительного отношения к смене пола.

https://ria.ru/20230823/ivi-1891770260.html

https://ria.ru/20230817/chayldfri-1890680023.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии