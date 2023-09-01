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На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент - РИА Новости, 01.09.2023
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18:53 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/kontent-1893751149.html
На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент
На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент - РИА Новости, 01.09.2023
На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент
Пользователи сети могут составить жалобу на ЛГБТ-контент в интернете на сайте Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:53
2023-09-01T18:53
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пользователи сети могут составить жалобу на ЛГБТ-контент в интернете на сайте Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, на сайте указывается, что с пятницы вступил в силу приказ Роскомнадзора об утверждении критериев пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. "Если в интернете вы столкнулись с противоправным контентом, пожалуйста, отправьте обращение через форму обратной связи на сайте Роскомнадзора", - сообщается на сайте. Отмечается, что на основании решений Роскомнадзора запрещены к распространению материалы, направленные на формирование представления о допустимости и привлекательности сексуальной связи с участием несовершеннолетних, формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям, обоснование преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными отношениями, оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных отношений, формирование положительного отношения к смене пола.
https://ria.ru/20230823/ivi-1891770260.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент

На сайте Роскомнадзора пользователи могут оставить жалобу на ЛГБТ-контент

© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости
Интернет-сайт с видеоконтентом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пользователи сети могут составить жалобу на ЛГБТ-контент в интернете на сайте Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, на сайте указывается, что с пятницы вступил в силу приказ Роскомнадзора об утверждении критериев пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.
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23 августа, 15:39
«
"Если в интернете вы столкнулись с противоправным контентом, пожалуйста, отправьте обращение через форму обратной связи на сайте Роскомнадзора", - сообщается на сайте.
Отмечается, что на основании решений Роскомнадзора запрещены к распространению материалы, направленные на формирование представления о допустимости и привлекательности сексуальной связи с участием несовершеннолетних, формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям, обоснование преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными отношениями, оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных отношений, формирование положительного отношения к смене пола.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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