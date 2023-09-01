https://ria.ru/20230901/konkurs-1893757207.html

Победителям конкурса "Это у нас семейное" улучшат жилищные условия

Победителям конкурса "Это у нас семейное" улучшат жилищные условия - РИА Новости, 01.09.2023

Победителям конкурса "Это у нас семейное" улучшат жилищные условия

Призеры конкурса "Это у нас семейное" получат жилищные сертификаты, сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей". РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T19:26

2023-09-01T19:26

2023-09-01T19:54

общество

россия

российское общество "знание"

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Призеры конкурса "Это у нас семейное" получат жилищные сертификаты, сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей"."На всем протяжении конкурса семьи будут получат подарки и призы от партнеров", — говорится в публикации.Победителям дадут 30 сертификатов, позволяющих улучшить жилищные условия. Кроме того, лидеры соревнований поедут в 300 больших семейных путешествий.В проекте смогут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители нескольких поколений. Итоги проекта подведут в 2024 году.Цель мероприятия — поддержка традиционных ценностей и укрепление российских семей.Конкурс "Это у нас семейное" организован при поддержке Росмолодежи, Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Российского общества "Знание" и АНО "Больше чем путешествие".

https://ria.ru/20230901/putin-1893718254.html

россия

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, российское общество "знание"