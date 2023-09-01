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Победителям конкурса "Это у нас семейное" улучшат жилищные условия - РИА Новости, 01.09.2023
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19:26 01.09.2023 (обновлено: 19:54 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/konkurs-1893757207.html
Победителям конкурса "Это у нас семейное" улучшат жилищные условия
Победителям конкурса "Это у нас семейное" улучшат жилищные условия - РИА Новости, 01.09.2023
Победителям конкурса "Это у нас семейное" улучшат жилищные условия
Призеры конкурса "Это у нас семейное" получат жилищные сертификаты, сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей". РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:26
2023-09-01T19:54
общество
россия
российское общество "знание"
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Призеры конкурса "Это у нас семейное" получат жилищные сертификаты, сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей"."На всем протяжении конкурса семьи будут получат подарки и призы от партнеров", — говорится в публикации.Победителям дадут 30 сертификатов, позволяющих улучшить жилищные условия. Кроме того, лидеры соревнований поедут в 300 больших семейных путешествий.В проекте смогут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители нескольких поколений. Итоги проекта подведут в 2024 году.Цель мероприятия — поддержка традиционных ценностей и укрепление российских семей.Конкурс "Это у нас семейное" организован при поддержке Росмолодежи, Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Российского общества "Знание" и АНО "Больше чем путешествие".
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общество, россия, российское общество "знание"
Общество, Россия, Российское общество "Знание"
Победителям конкурса "Это у нас семейное" улучшат жилищные условия

Победители нового семейного конкурса получат жилищные сертификаты

© Миэль Квартира
Квартира
© Миэль
Квартира. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Призеры конкурса "Это у нас семейное" получат жилищные сертификаты, сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия — страна возможностей".
«
"На всем протяжении конкурса семьи будут получат подарки и призы от партнеров", — говорится в публикации.
Победителям дадут 30 сертификатов, позволяющих улучшить жилищные условия. Кроме того, лидеры соревнований поедут в 300 больших семейных путешествий.
В проекте смогут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители нескольких поколений. Итоги проекта подведут в 2024 году.
Цель мероприятия — поддержка традиционных ценностей и укрепление российских семей.
Конкурс "Это у нас семейное" организован при поддержке Росмолодежи, Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Российского общества "Знание" и АНО "Больше чем путешествие".
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