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Конгрессвуман назвала организацию, которая в конечном итоге сломит США
Конгрессвуман назвала организацию, которая в конечном итоге сломит США - РИА Новости, 01.09.2023
Конгрессвуман назвала организацию, которая в конечном итоге сломит США
Развитие торговли между странами БРИКС с отказом от американского доллара окажет разрушающее воздействие на США и сломит страну, считает член палаты... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T02:28
2023-09-01T02:28
2023-09-01T02:28
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Развитие торговли между странами БРИКС с отказом от американского доллара окажет разрушающее воздействие на США и сломит страну, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Они заключают торговые соглашения друг с другом, при которых говорят, что не беспокоятся о санкциях США, и будут продавать и покупать друг у друга в своей валюте, не в долларе США. Это одна из самых разрушительных вещей, которые могут с нами произойти", - заявила она во время своего выступления. Грин объяснила, что БРИКС станет еще более "могущественным" объединением, в результате чего американский доллар будет ослаблен. "Знаете, что тогда случится со всеми нами? Мы будем сломлены", - подчеркнула конгрессвуман. Она также отметила разрушительные последствия ослабления доллара для будущих поколений американцев. "Что произойдет с нашими детьми, когда доллар США не будет ничего значить, поскольку Россия и Китай, и Индия с их огромным населением в миллиарды людей будут иметь больше покупательской способности их валютах, чем мы?", - добавила Грин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
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сша, россия, китай, марджори тейлор грин, брикс, в мире
США, Россия, Китай, Марджори Тейлор Грин, БРИКС, В мире
Конгрессвуман назвала организацию, которая в конечном итоге сломит США
Конгрессвуман Грин: развитие БРИКС окажет разрушающее воздействие и сломит США