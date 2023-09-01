https://ria.ru/20230901/kongressvuman-1893535654.html

Конгрессвуман назвала организацию, которая в конечном итоге сломит США

Конгрессвуман назвала организацию, которая в конечном итоге сломит США - РИА Новости, 01.09.2023

Конгрессвуман назвала организацию, которая в конечном итоге сломит США

Развитие торговли между странами БРИКС с отказом от американского доллара окажет разрушающее воздействие на США и сломит страну, считает член палаты... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:28

2023-09-01T02:28

2023-09-01T02:28

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россия

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марджори тейлор грин

брикс

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Развитие торговли между странами БРИКС с отказом от американского доллара окажет разрушающее воздействие на США и сломит страну, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Они заключают торговые соглашения друг с другом, при которых говорят, что не беспокоятся о санкциях США, и будут продавать и покупать друг у друга в своей валюте, не в долларе США. Это одна из самых разрушительных вещей, которые могут с нами произойти", - заявила она во время своего выступления. Грин объяснила, что БРИКС станет еще более "могущественным" объединением, в результате чего американский доллар будет ослаблен. "Знаете, что тогда случится со всеми нами? Мы будем сломлены", - подчеркнула конгрессвуман. Она также отметила разрушительные последствия ослабления доллара для будущих поколений американцев. "Что произойдет с нашими детьми, когда доллар США не будет ничего значить, поскольку Россия и Китай, и Индия с их огромным населением в миллиарды людей будут иметь больше покупательской способности их валютах, чем мы?", - добавила Грин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.

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сша, россия, китай, марджори тейлор грин, брикс, в мире