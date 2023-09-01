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Буданов призвал перенести конфликт на территорию России - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 01.09.2023 (обновлено: 16:02 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/konflikt-1893651160.html
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России - РИА Новости, 01.09.2023
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России, заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканал... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:49
2023-09-01T16:02
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл буданов
михаил подоляк
киев
украина
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России, заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканал "1+1". "Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть", — сказал он. Буданов добавил, что чем шире будут операции ВСУ в соседней стране, "тем лучше".Таким образом он не согласился с позицией президента Владимира Зеленского, на прошлой неделе заявившего о недопустимости переноса боевых действий на территорию России. По его словам, при таком развитии событий существует большой риск, что Украина "останется одна". В понедельник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласовав с Украиной удары по Крыму. Он добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. Как отметил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой. Но партнеры Украины понимают опасность таких действий, поэтому происходит столкновение разных точек зрения.
https://ria.ru/20230901/lovushka-1893614722.html
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html
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владимир зеленский, кирилл буданов, михаил подоляк, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Михаил Подоляк, Киев, Украина, Россия
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

Буданов заявил о желании перенести боевые действия в Россию

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России, заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканал "1+1".
«
"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть", — сказал он.
Буданов добавил, что чем шире будут операции ВСУ в соседней стране, "тем лучше".
Таким образом он не согласился с позицией президента Владимира Зеленского, на прошлой неделе заявившего о недопустимости переноса боевых действий на территорию России. По его словам, при таком развитии событий существует большой риск, что Украина "останется одна".
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Как отметил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой. Но партнеры Украины понимают опасность таких действий, поэтому происходит столкновение разных точек зрения.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийКирилл БудановМихаил ПодолякКиевУкраинаРоссия
 
 
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