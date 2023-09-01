https://ria.ru/20230901/konflikt-1893651160.html
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России - РИА Новости, 01.09.2023
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России, заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканал... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:49
2023-09-01T13:49
2023-09-01T16:02
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл буданов
михаил подоляк
киев
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россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России, заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканал "1+1". "Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть", — сказал он. Буданов добавил, что чем шире будут операции ВСУ в соседней стране, "тем лучше".Таким образом он не согласился с позицией президента Владимира Зеленского, на прошлой неделе заявившего о недопустимости переноса боевых действий на территорию России. По его словам, при таком развитии событий существует большой риск, что Украина "останется одна". В понедельник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласовав с Украиной удары по Крыму. Он добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. Как отметил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой. Но партнеры Украины понимают опасность таких действий, поэтому происходит столкновение разных точек зрения.
https://ria.ru/20230901/lovushka-1893614722.html
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владимир зеленский, кирилл буданов, михаил подоляк, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Михаил Подоляк, Киев, Украина, Россия
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
Буданов заявил о желании перенести боевые действия в Россию