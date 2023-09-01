https://ria.ru/20230901/konflikt-1893651160.html

Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

Буданов призвал перенести конфликт на территорию России - РИА Новости, 01.09.2023

Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России, заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканал... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:49

2023-09-01T13:49

2023-09-01T16:02

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

кирилл буданов

михаил подоляк

киев

украина

россия

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России, заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканал "1+1". "Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть", — сказал он. Буданов добавил, что чем шире будут операции ВСУ в соседней стране, "тем лучше".Таким образом он не согласился с позицией президента Владимира Зеленского, на прошлой неделе заявившего о недопустимости переноса боевых действий на территорию России. По его словам, при таком развитии событий существует большой риск, что Украина "останется одна". В понедельник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласовав с Украиной удары по Крыму. Он добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. Как отметил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой. Но партнеры Украины понимают опасность таких действий, поэтому происходит столкновение разных точек зрения.

https://ria.ru/20230901/lovushka-1893614722.html

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html

киев

украина

россия

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владимир зеленский, кирилл буданов, михаил подоляк, киев, украина, россия