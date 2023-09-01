"Это серьезно": в США нашли способ быстро завершить конфликт на Украине
Макгрегор: чтобы остановить конфликт, нужно сесть и выслушать русских
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Для того, чтобы закончить бессмысленный конфликт на Украине, США должны продемонстрировать свою готовность договариваться, встретиться с русскими и начать их слушать, такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Вы должны присесть, выпить чай, кофе или то, что они вам предложат, и начать слушать русских. Все это произошло только потому, что мы отказывались слушать кого-либо в Москве на протяжении десятилетий. Если вы их внимательно выслушаете, они объяснят свою позицию, и у нас появится шанс договориться о прекращении этой ужасной трагедии", — заявил он.
По словам эксперта, для создания благоприятной почвы для встречи Вашингтону необходимо продемонстрировать свою решимость договариваться. Для этого, по словам Макгрегора, США должны немедленно прекратить помощь Украине и вывести оттуда весь военный персонал.
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"Это не просто сигналы, а уже серьезные действия, которые подтвердят, что мы хотим положить конец этому конфликту", — подчеркнул аналитик.
Макгрегор добавил, что не стал бы рассматривать такие действия США как "отступление", понимая реакцию американского население, но в то же время призвал помнить, чем заканчивается нежелание вовремя заканчивать бессмысленные конфликты.
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"Я бы не стал использовать слово "отступление", чтобы у некоторых не случился сердечный приступ. Но у меня есть для вас новости: мы проиграли во Вьетнаме. И мы проиграли там, потому что было глупо воевать в шести, семи, восьми, девяти тысячах миль от дома, не понимая для чего", — подытожил эксперт.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.