https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html

"Это серьезно": в США нашли способ быстро завершить конфликт на Украине

"Это серьезно": в США нашли способ быстро завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 01.09.2023

"Это серьезно": в США нашли способ быстро завершить конфликт на Украине

Для того, чтобы закончить бессмысленный конфликт на Украине, США должны продемонстрировать свою готовность договариваться, встретиться с русскими и начать их... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T04:54

2023-09-01T04:54

2023-09-01T07:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Для того, чтобы закончить бессмысленный конфликт на Украине, США должны продемонстрировать свою готовность договариваться, встретиться с русскими и начать их слушать, такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Вы должны присесть, выпить чай, кофе или то, что они вам предложат, и начать слушать русских. Все это произошло только потому, что мы отказывались слушать кого-либо в Москве на протяжении десятилетий. Если вы их внимательно выслушаете, они объяснят свою позицию, и у нас появится шанс договориться о прекращении этой ужасной трагедии", — заявил он.По словам эксперта, для создания благоприятной почвы для встречи Вашингтону необходимо продемонстрировать свою решимость договариваться. Для этого, по словам Макгрегора, США должны немедленно прекратить помощь Украине и вывести оттуда весь военный персонал."Это не просто сигналы, а уже серьезные действия, которые подтвердят, что мы хотим положить конец этому конфликту", — подчеркнул аналитик.Макгрегор добавил, что не стал бы рассматривать такие действия США как "отступление", понимая реакцию американского население, но в то же время призвал помнить, чем заканчивается нежелание вовремя заканчивать бессмысленные конфликты."Я бы не стал использовать слово "отступление", чтобы у некоторых не случился сердечный приступ. Но у меня есть для вас новости: мы проиграли во Вьетнаме. И мы проиграли там, потому что было глупо воевать в шести, семи, восьми, девяти тысячах миль от дома, не понимая для чего", — подытожил эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230901/krym-1893532915.html

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в мире, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, сша, россия