Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, считает конгрессвуман
Конгрессвуман Грин: война на Украине может затянуться на десятилетия из-за США
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия из-за того, что США продолжают финансировать киевский режим, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
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"Если это не закончится в течение года, то может затянуться на десятилетия, особенно при том финансировании США, как сейчас", - заявила она в ходе своего выступления.
Грин сообщила, что голосует против выделения американской администрации денег на помощь Украине, и назвала "кризисом" ситуацию, при которой власти США запросили на военную поддержку Киеву дополнительно 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самих Штатах.
Согласно опубликованной во вторник отчетности Пентагона, объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 43 миллиарда долларов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.