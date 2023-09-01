https://ria.ru/20230901/komandirovka-1893405558.html

Названы самые популярные города для летних командировок

Названы самые популярные города для летних командировок - РИА Новости, 01.09.2023

Названы самые популярные города для летних командировок

Эксперты рассказали, куда в деловые поездки отправлялись россияне с июня по август 2023 года, сообщает "OneTwoTrip для бизнеса". РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:40

2023-09-01T02:40

2023-09-01T02:40

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Эксперты рассказали, куда в деловые поездки отправлялись россияне с июня по август 2023 года, сообщает "OneTwoTrip для бизнеса".Больше всего командировок совершено по России — 91,8 процента. Авиабилет в одну сторону внутри страны стоил в среднем 15,2 тысячи рублей, а за рубеж — 29,5 тысячи рублей. Чаще всего сотрудники летали в Москву и Санкт-Петербург: на столицы пришлось 30 и 13 процентов заказов. На третьей строчке – Екатеринбург, далее расположились Сочи, Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Красноярск, Иркутск и Уфа.Самыми популярными зарубежными направлениями для командировок стали Стамбул (18,8 процента), Ереван (девять процентов) и Минск (восемь процентов). В пятерку наиболее востребованных маршрутов вошли также Алма-Ата и Бишкек.Билет на поезд обходился компании в среднем в 4,7 тысячи рублей в одну сторону. Самым популярным направлением традиционно стала Москва, куда отправились треть командировочных, в Петербург было оформлено 14 процентов заказов. В пятерку самых вошли Нижний Новгород, Краснодар и Тверь.

https://ria.ru/20230831/tailand-1893346729.html

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санкт-петербург

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, санкт-петербург, россия, отдых в россии, туризм