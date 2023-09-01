https://ria.ru/20230901/komandirovka-1893405558.html
Названы самые популярные города для летних командировок
Названы самые популярные города для летних командировок - РИА Новости, 01.09.2023
Названы самые популярные города для летних командировок
Эксперты рассказали, куда в деловые поездки отправлялись россияне с июня по август 2023 года, сообщает "OneTwoTrip для бизнеса". РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T02:40
2023-09-01T02:40
2023-09-01T02:40
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
россия
отдых в россии
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776885291_0:423:2048:1575_1920x0_80_0_0_52d6111d69c0837265212beb2207e433.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Эксперты рассказали, куда в деловые поездки отправлялись россияне с июня по август 2023 года, сообщает "OneTwoTrip для бизнеса".Больше всего командировок совершено по России — 91,8 процента. Авиабилет в одну сторону внутри страны стоил в среднем 15,2 тысячи рублей, а за рубеж — 29,5 тысячи рублей. Чаще всего сотрудники летали в Москву и Санкт-Петербург: на столицы пришлось 30 и 13 процентов заказов. На третьей строчке – Екатеринбург, далее расположились Сочи, Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Красноярск, Иркутск и Уфа.Самыми популярными зарубежными направлениями для командировок стали Стамбул (18,8 процента), Ереван (девять процентов) и Минск (восемь процентов). В пятерку наиболее востребованных маршрутов вошли также Алма-Ата и Бишкек.Билет на поезд обходился компании в среднем в 4,7 тысячи рублей в одну сторону. Самым популярным направлением традиционно стала Москва, куда отправились треть командировочных, в Петербург было оформлено 14 процентов заказов. В пятерку самых вошли Нижний Новгород, Краснодар и Тверь.
https://ria.ru/20230831/tailand-1893346729.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776885291_0:297:2048:1833_1920x0_80_0_0_fcdd5f3d7a6801dbf62c4099a18fd22d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, санкт-петербург, россия, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Россия, отдых в России, Туризм
Названы самые популярные города для летних командировок
Москва и Петербург стали самыми популярными маршрутами для командировок летом