https://ria.ru/20230901/kitay-1893531972.html
Китай ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих к БПЛА
Китай ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих к БПЛА - РИА Новости, 01.09.2023
Китай ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих к БПЛА
Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, а также некоторых дронов. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:09
2023-09-01T01:09
2023-09-01T01:09
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg
ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, а также некоторых дронов. Как сообщало ранее министерство коммерции КНР, меры, которые будут действовать на протяжении двух лет, приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов. Новые меры дополняют экспортные ограничения, введенные в Китае в 2015 году. Например, теперь под ограничения попадают БПЛА, которыми можно управлять вручную за пределами видимости в течение 30 минут, при том что ранее под запрет попадали дроны, чей полет равнялся или превышал один час. Кроме того, максимальный взлетный вес дронов не должен превышать 7 килограммов, а взлетная масса без полезной нагрузки не должна превышать 4 килограмма. Также без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт. Также под ограничения попали приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов. "В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", - пояснили в минкоммерции. В ведомстве также отмечали, что расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких-либо стран и регионов.
https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892752155.html
https://ria.ru/20230816/ssha-1890329778.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_04ef075041749ffeeb0a560c41004479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Китай ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих к БПЛА
Пекин с 1 сентября вводит ограничения на экспорт ряда дронов и деталей к БПЛА
ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, а также некоторых дронов.
Как сообщало ранее министерство коммерции КНР, меры, которые будут действовать на протяжении двух лет, приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов.
США вооружатся беспилотниками для противодействия Китаю
Новые меры дополняют экспортные ограничения, введенные в Китае в 2015 году. Например, теперь под ограничения попадают БПЛА, которыми можно управлять вручную за пределами видимости в течение 30 минут, при том что ранее под запрет попадали дроны, чей полет равнялся или превышал один час. Кроме того, максимальный взлетный вес дронов не должен превышать 7 килограммов, а взлетная масса без полезной нагрузки не должна превышать 4 килограмма.
Также без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт. Также под ограничения попали приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов.
"В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", - пояснили в минкоммерции.
В ведомстве также отмечали, что расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких-либо стран и регионов.
СМИ: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА России