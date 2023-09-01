https://ria.ru/20230901/kitay-1893531972.html

Китай ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих к БПЛА

Китай ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих к БПЛА - РИА Новости, 01.09.2023

Китай ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих к БПЛА

Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, а также некоторых дронов. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T01:09

2023-09-01T01:09

2023-09-01T01:09

китай

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ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, а также некоторых дронов. Как сообщало ранее министерство коммерции КНР, меры, которые будут действовать на протяжении двух лет, приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов. Новые меры дополняют экспортные ограничения, введенные в Китае в 2015 году. Например, теперь под ограничения попадают БПЛА, которыми можно управлять вручную за пределами видимости в течение 30 минут, при том что ранее под запрет попадали дроны, чей полет равнялся или превышал один час. Кроме того, максимальный взлетный вес дронов не должен превышать 7 килограммов, а взлетная масса без полезной нагрузки не должна превышать 4 килограмма. Также без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт. Также под ограничения попали приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов. "В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", - пояснили в минкоммерции. В ведомстве также отмечали, что расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких-либо стран и регионов.

https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892752155.html

https://ria.ru/20230816/ssha-1890329778.html

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китай