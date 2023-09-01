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На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой - РИА Новости, 01.09.2023
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13:03 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html
На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой
На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой - РИА Новости, 01.09.2023
На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой
Суд в Краснодарском крае заключил под стражу уроженца Иркутской области, облившего девушку кислотой на почве ревности, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:03
2023-09-01T13:03
происшествия
иркутская область
краснодарский край
усть-лабинский район
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КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае заключил под стражу уроженца Иркутской области, облившего девушку кислотой на почве ревности, сообщает объединенная пресс-служба краевых судов. Инцидент произошел в среду в Усть-Лабинском районе: 21-летняя девушка попала в больницу с химическим ожогом после того, как влюбленный в нее мужчина облил ее кислотой. Вскоре тот был задержан, подозреваемым оказался неоднократно судимым приезжим из Иркутской области. Из материалов, представленных суду, следует, что потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение больницы с ожогами лица, рук и глаз. Как ранее сообщал РИА Новости источник, в четверг девушку доставили санитарной авиацией из ЦРБ Усть-Лабинского района в Краевую клиническую больницу №1. "Усть-Лабинским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Иркутской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)…Суд счел невозможным избрание более мягкой меры пресечения. Фигурант заключен под стражу. Срок меры - до 30 октября включительно", - говорится в релизе.
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, краснодарский край, усть-лабинский район
Происшествия, Иркутская область, Краснодарский край, Усть-Лабинский район
На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой

На Кубани арестовали мужчину, облившего возлюбленную кислотой на почве ревности

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае заключил под стражу уроженца Иркутской области, облившего девушку кислотой на почве ревности, сообщает объединенная пресс-служба краевых судов.
Инцидент произошел в среду в Усть-Лабинском районе: 21-летняя девушка попала в больницу с химическим ожогом после того, как влюбленный в нее мужчина облил ее кислотой. Вскоре тот был задержан, подозреваемым оказался неоднократно судимым приезжим из Иркутской области.
Из материалов, представленных суду, следует, что потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение больницы с ожогами лица, рук и глаз. Как ранее сообщал РИА Новости источник, в четверг девушку доставили санитарной авиацией из ЦРБ Усть-Лабинского района в Краевую клиническую больницу №1.
"Усть-Лабинским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Иркутской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)…Суд счел невозможным избрание более мягкой меры пресечения. Фигурант заключен под стражу. Срок меры - до 30 октября включительно", - говорится в релизе.
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ПроисшествияИркутская областьКраснодарский крайУсть-Лабинский район
 
 
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