https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html

На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой

На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой - РИА Новости, 01.09.2023

На Кубани арестовали ревнивца, облившего возлюбленную кислотой

Суд в Краснодарском крае заключил под стражу уроженца Иркутской области, облившего девушку кислотой на почве ревности, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:03

2023-09-01T13:03

2023-09-01T13:03

происшествия

иркутская область

краснодарский край

усть-лабинский район

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КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае заключил под стражу уроженца Иркутской области, облившего девушку кислотой на почве ревности, сообщает объединенная пресс-служба краевых судов. Инцидент произошел в среду в Усть-Лабинском районе: 21-летняя девушка попала в больницу с химическим ожогом после того, как влюбленный в нее мужчина облил ее кислотой. Вскоре тот был задержан, подозреваемым оказался неоднократно судимым приезжим из Иркутской области. Из материалов, представленных суду, следует, что потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение больницы с ожогами лица, рук и глаз. Как ранее сообщал РИА Новости источник, в четверг девушку доставили санитарной авиацией из ЦРБ Усть-Лабинского района в Краевую клиническую больницу №1. "Усть-Лабинским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Иркутской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)…Суд счел невозможным избрание более мягкой меры пресечения. Фигурант заключен под стражу. Срок меры - до 30 октября включительно", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230626/sopernik-1880547843.html

иркутская область

краснодарский край

усть-лабинский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область, краснодарский край, усть-лабинский район