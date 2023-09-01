Киргизия придает большое значение отношениям с Россией, заявил Путин
Путин: Киргизия придает очень большое значение развитию отношений с Россией
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин в режиме видеоконференции с Садыром Жапаровым участвует в церемонии старта строительства школ в Киргизии
Владимир Путин в режиме видеоконференции с Садыром Жапаровым участвует в церемонии старта строительства школ в Киргизии. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Киргизия придает очень большое значение развитию отношений с РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
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"Хочу сказать, что в Киргизии, конечно, этому уделяется очень большое внимание. В Киргизии русский язык является государственным. Это в общем уникальное состояние говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение", - сказал Путин.
Он вспомнил, как глава Киргизии на встречи в феврале 2023 года сказал ему о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии.
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"И, безусловно, мы это будем поддерживать", - добавил президент России.