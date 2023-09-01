https://ria.ru/20230901/kirgiziya-1893690187.html

Киргизия придает большое значение отношениям с Россией, заявил Путин

Киргизия придает большое значение отношениям с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2023

Киргизия придает большое значение отношениям с Россией, заявил Путин

Киргизия придает очень большое значение развитию отношений с РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:40

2023-09-01T15:40

2023-09-01T15:40

киргизия

россия

садыр жапаров

владимир путин

бишкек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893671147_0:239:3216:2048_1920x0_80_0_0_ea8e8effa0ec6cc31169a9a0e47ed77e.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Киргизия придает очень большое значение развитию отношений с РФ, заявил президент России Владимир Путин. Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке. "Хочу сказать, что в Киргизии, конечно, этому уделяется очень большое внимание. В Киргизии русский язык является государственным. Это в общем уникальное состояние говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение", - сказал Путин. Он вспомнил, как глава Киргизии на встречи в феврале 2023 года сказал ему о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии. "И, безусловно, мы это будем поддерживать", - добавил президент России.

https://ria.ru/20230901/pozdravlenie-1893671707.html

киргизия

россия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, бишкек