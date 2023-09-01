Рейтинг@Mail.ru
Киргизия придает большое значение отношениям с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/kirgiziya-1893690187.html
Киргизия придает большое значение отношениям с Россией, заявил Путин
Киргизия придает большое значение отношениям с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2023
Киргизия придает большое значение отношениям с Россией, заявил Путин
Киргизия придает очень большое значение развитию отношений с РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:40
2023-09-01T15:40
киргизия
россия
садыр жапаров
владимир путин
бишкек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893671147_0:239:3216:2048_1920x0_80_0_0_ea8e8effa0ec6cc31169a9a0e47ed77e.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Киргизия придает очень большое значение развитию отношений с РФ, заявил президент России Владимир Путин. Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке. "Хочу сказать, что в Киргизии, конечно, этому уделяется очень большое внимание. В Киргизии русский язык является государственным. Это в общем уникальное состояние говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение", - сказал Путин. Он вспомнил, как глава Киргизии на встречи в феврале 2023 года сказал ему о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии. "И, безусловно, мы это будем поддерживать", - добавил президент России.
https://ria.ru/20230901/pozdravlenie-1893671707.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893671147_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f127806584936874bd9900f39683c83b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, бишкек
Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Бишкек
Киргизия придает большое значение отношениям с Россией, заявил Путин

Путин: Киргизия придает очень большое значение развитию отношений с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин в режиме видеоконференции с Садыром Жапаровым участвует в церемонии старта строительства школ в Киргизии
Владимир Путин в режиме видеоконференции с Садыром Жапаровым участвует в церемонии старта строительства школ в Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин в режиме видеоконференции с Садыром Жапаровым участвует в церемонии старта строительства школ в Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Киргизия придает очень большое значение развитию отношений с РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
«
"Хочу сказать, что в Киргизии, конечно, этому уделяется очень большое внимание. В Киргизии русский язык является государственным. Это в общем уникальное состояние говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение", - сказал Путин.
Он вспомнил, как глава Киргизии на встречи в феврале 2023 года сказал ему о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии.
«
"И, безусловно, мы это будем поддерживать", - добавил президент России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин поздравил жителей Киргизии с Днем независимости
14:41
 
КиргизияРоссияСадыр ЖапаровВладимир ПутинБишкек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала