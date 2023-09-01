https://ria.ru/20230901/khilkevich-1893722658.html

Анна Хилькевич заявила, что ее предали на шоу "Выжить в Дубае"

Анна Хилькевич заявила, что ее предали на шоу "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 01.09.2023

Анна Хилькевич заявила, что ее предали на шоу "Выжить в Дубае"

Актриса Анна Хилькевич, которая входит в состав звездной команды на шоу "Выжить в Дубае", заявила, что ее предала подруга на проекте, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:28

2023-09-01T17:28

2023-09-01T17:28

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анна хилькевич

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич, которая входит в состав звездной команды на шоу "Выжить в Дубае", заявила, что ее предала подруга на проекте, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Инцидент произошел перед финалом проекта. Участница народной команды Дарья Александрова, которая сблизилась за время программы с Хилькевич, заявила, что хочет, чтобы в "Выжить в Дубае" победила девочка из ее команды. Про популярную актрису Александрова сказала, что для нее Хилькевич так и осталась участницей звездной команды, чем мгновенно "перечеркнула" их дружбу. "Все, что было, перечеркнуто одной фразой. Вся моя помощь, поддержка ей, советы, то, что я ее защищала – это просто ничего! Раз мы с тобой из разных миров и команд – окей, давай так жить. Я прямо расстроилась. Мы больше не будем общаться, с ней – точно!", – заявила Анна Хилькевич.Признание Александровой шокировало еще одного участника звездной команды футболиста Павла Мамаева. По его мнению, произошедшее – верх лицемерия. "Такой большой и высокий масштаб лицемерия я не встречал. Честно и откровенно вам говорю. Здесь ребята любой ценой, наплевав на какие-то жизненные принципы, человечность, взаимоотношения друг с другом, могут идти к победе. Я рад, что меня окружал тот коллектив, в котором этого не было", – высказался спортсмен.К чему приведет конфликт Хилькевич и Александровой, станет известно третьего сентября в новом выпуске шоу "Выжить в Дубае".

https://ria.ru/20230722/batrutdinov-1885537056.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

анна хилькевич, новости шоу-бизнеса, знаменитости, дубай