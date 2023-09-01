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С таким не сталкивались. ВСУ предупредили о подготовленной Россией ловушке - РИА Новости, 01.09.2023
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10:17 01.09.2023 (обновлено: 15:35 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/istrebiteli-1893581154.html
С таким не сталкивались. ВСУ предупредили о подготовленной Россией ловушке
С таким не сталкивались. ВСУ предупредили о подготовленной Россией ловушке - РИА Новости, 01.09.2023
С таким не сталкивались. ВСУ предупредили о подготовленной Россией ловушке
Западные истребители F-16, чью поставку Украине недавно одобрили Дания и Нидерланды, не смогут противостоять российским ПВО, пишет обозреватель Майя Карлин в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:17
2023-09-01T15:35
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
пентагон
f-16
зрк с-300
миг-29
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные истребители F-16, чью поставку Украине недавно одобрили Дания и Нидерланды, не смогут противостоять российским ПВО, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive."Фактически эти самолеты никогда не сталкивались с российскими средствами ПВО в реальных боевых действиях. Более того, этим истребителям четвертого поколения, возможно, будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300", — отметила журналистка.Другая сложность, по мнению эксперта, заключается в том, что украинским пилотам, привыкшим к полетам на советском МиГ-29, придется переучиваться, так как панель управления на американском истребителе полностью отличается от советского образца.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
https://ria.ru/20230831/istrebiteli-1893464421.html
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украина
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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, пентагон, f-16, зрк с-300, миг-29
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Пентагон, F-16, ЗРК С-300, МиГ-29
С таким не сталкивались. ВСУ предупредили о подготовленной Россией ловушке

19FortyFive: российские С-300 легко уничтожат истребители F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные истребители F-16, чью поставку Украине недавно одобрили Дания и Нидерланды, не смогут противостоять российским ПВО, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.
"Фактически эти самолеты никогда не сталкивались с российскими средствами ПВО в реальных боевых действиях. Более того, этим истребителям четвертого поколения, возможно, будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300", — отметила журналистка.
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Другая сложность, по мнению эксперта, заключается в том, что украинским пилотам, привыкшим к полетам на советском МиГ-29, придется переучиваться, так как панель управления на американском истребителе полностью отличается от советского образца.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
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В миреУкраинаВашингтон (штат)КиевПентагонF-16ЗРК С-300МиГ-29
 
 
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