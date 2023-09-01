https://ria.ru/20230901/internet-1893687550.html

Около 99 процентов российских школ подключили к интернету, заявил Путин

Около 99 процентов российских школ подключили к интернету, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2023

Около 99 процентов российских школ подключили к интернету, заявил Путин

Около 99% российских школ подключено к интернету, однако только 55% из них обеспечены скоростным интернетом, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:31

2023-09-01T15:31

2023-09-01T15:31

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Около 99% российских школ подключено к интернету, однако только 55% из них обеспечены скоростным интернетом, сообщил президент России Владимир Путин. "Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.) скажет, у нас 99 процентов, по-моему, школ подключено. Но далеко не везде – там процентов только 55 обеспечено скоростным интернетом. Особенно это касается, конечно, села", – сказал Путин во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ. Он отметил, что нужно продолжать работу по обеспечению школ высокоскоростным доступом в интернет, здесь ещё есть над чем работать. Путин подчеркнул необходимость формировать всю необходимую IT-инфраструктуру и создавать современные компьютерные классы.

https://ria.ru/20230901/mishustin-1893550535.html

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2023

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общество, россия, владимир путин