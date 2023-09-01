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Зеленский заслушал актуальную информацию о ситуации на фронте на Украине - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/informatsiya-1893764998.html
Зеленский заслушал актуальную информацию о ситуации на фронте на Украине
Зеленский заслушал актуальную информацию о ситуации на фронте на Украине - РИА Новости, 01.09.2023
Зеленский заслушал актуальную информацию о ситуации на фронте на Украине
Владимир Зеленский заявил о проведении очередной ставки верховного главнокомандующего, на ней обсуждалась ситуация на фронте, поставки оружия и его производство РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:13
2023-09-01T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
киев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о проведении очередной ставки верховного главнокомандующего, на ней обсуждалась ситуация на фронте, поставки оружия и его производство на Украине. "Только что провел заседание ставки. Фактически вся ставка о ситуации на фронте сейчас", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, обсуждалась ситуация на востоке и юге страны, поставка боеприпасов, производство оружия на Украине. "Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое - дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников ставки четко понимает, что должен делать", - отметил Зеленский. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893369724.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, киев, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Киев, Энтони Блинкен, НАТО
Зеленский заслушал актуальную информацию о ситуации на фронте на Украине

Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте и поставках оружия на Украине

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о проведении очередной ставки верховного главнокомандующего, на ней обсуждалась ситуация на фронте, поставки оружия и его производство на Украине.
«
"Только что провел заседание ставки. Фактически вся ставка о ситуации на фронте сейчас", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Глава МИД Австрии ответил на вопрос о поставках оружия Украине
Вчера, 13:03
По его словам, обсуждалась ситуация на востоке и юге страны, поставка боеприпасов, производство оружия на Украине.
«
"Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое - дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников ставки четко понимает, что должен делать", - отметил Зеленский.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Зеленский рвет и мечет: во Франции раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ
17:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияКиевЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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