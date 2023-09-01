https://ria.ru/20230901/impichment-1893769171.html

СМИ: Белый дом начал активно готовиться к запуску импичмента Байдена

СМИ: Белый дом начал активно готовиться к запуску импичмента Байдена - РИА Новости, 01.09.2023

СМИ: Белый дом начал активно готовиться к запуску импичмента Байдена

Администрация президента США Джо Байдена начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента со стороны Республиканской... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T20:51

2023-09-01T20:51

2023-09-01T20:51

в мире

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джо байден

кевин маккарти

билл клинтон

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента со стороны Республиканской партии в палате представителей американского конгресса, чтобы дать агрессивный ответ на действия политических оппонентов демократов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена", - говорится в публикации. По словам собеседников телеканала, советники главы Белого дома намерены дать "энергичный ответ против расследования", представляя действия республиканцев как бездоказательный трюк, призванный создать хаос. "Никогда еще в современной истории импичмент не строился на полном отсутствии доказательств", - приводит издание слова одного из источников. Отмечается, что Белый дом начал готовиться к импичменту еще с первого дня работы палаты представителей конгресса США в ее нынешнем составе под контролем Республиканской партии, однако только с августа привлеченные советники принялись исследовать позицию своих политических противников для выработки ответа. В Белом доме также изучается импичмент бывшего президента США Билла Клинтона в 1998 году в качестве модели построения эффективной линии обороны, а также выработки ответных действий с целью заставить республиканцев "заплатить политическую цену" за свои действия. В конце августа телеканал CNN сообщил, что спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти и ряд высокопоставленных представителей Республиканской партии начали формировать стратегию запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдена. В частности, в Республиканской партии обсуждается возможность начала расследования без проведения формального голосования по нему. Как отмечает телеканал, в США нет конституционного требования, которое предписывает законодателям в обязательном порядке проводить голосование для запуска расследования на предмет импичмента. Ранее Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдена. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, заявляла, что расследование в рамках процедуры импичмента против Байдена может быть запущено в сентябре. Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.

https://ria.ru/20230901/impichment-1893670675.html

https://ria.ru/20230901/briks-1893738208.html

https://ria.ru/20230901/bayden-1893536712.html

https://ria.ru/20230901/bayden-1893699962.html

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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, билл клинтон