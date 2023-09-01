https://ria.ru/20230901/impichment-1893670675.html

Спикер парламента Грузии пояснил процедуру импичмента президенту

Спикер парламента Грузии пояснил процедуру импичмента президенту - РИА Новости, 01.09.2023

Спикер парламента Грузии пояснил процедуру импичмента президенту

Конституционный суд Грузии в течение месяца даст правовую оценку действиям президента Саломе Зурабишвили в связи с ее несогласованными визитами за рубеж, а в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:39

2023-09-01T14:39

2023-09-01T14:39

в мире

грузия

саломе зурабишвили

германия

украина

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 1 сен - РИА Новости. Конституционный суд Грузии в течение месяца даст правовую оценку действиям президента Саломе Зурабишвили в связи с ее несогласованными визитами за рубеж, а в случае подтверждения нарушения парламент приступит к голосованию по отрешению президента от должности, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что партия начинает процедуру импичмента Зурабишвили из-за ее не согласованных с правительством визитов в страны Евросоюза. "Процедура такова: изначально необходимы подписи 50 членов парламента, которые у нас есть. После этого мы обратимся в конституционный суд и у него есть один месяц, чтобы подготовить определенный отчет по данному вопросу. После того, как конституционный суд даст правовую оценку, в течение двух недель парламент проголосует по вопросу импичмента. Для ее реализации нужны 100 голосов", - заявил Папуашвили журналистам. Он добавил, что у большинства, как известно, нет достаточного количества голосов. При этом Папуашвили считает, что если оппозиция не поддержит позицию конституционного суда о нарушении конституции президентом, это будет "тяжелым политическим шагом с их стороны". Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Это первая история с импичментом в отношении Зурабишвили. Ранее правительство Грузии отказало ей в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. Администрация президента сообщала, что с 31 августа Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре. Свой европейский тур Зурабишвили начала с Германии.

https://ria.ru/20230828/evrosoyuz-1892719192.html

https://ria.ru/20230826/osetiya-1892343076.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, германия, украина, ираклий кобахидзе