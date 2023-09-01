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Путин усомнился, что ИИ может заменить педагога
Путин усомнился, что ИИ может заменить педагога - РИА Новости, 01.09.2023
Путин усомнился, что ИИ может заменить педагога
Президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект на данный момент вряд ли сможет заменить педагога, сегодня к этому нужно относиться как к... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:47
2023-09-01T17:47
2023-09-01T17:47
россия
владимир путин
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект на данный момент вряд ли сможет заменить педагога, сегодня к этому нужно относиться как к инструменту и помощи для преподавателя. "По поводу искусственного интеллекта в образовании, первое, что я хочу сказать, что мы, конечно, идём по этому пути и будем идти дальше, но я согласен с теми специалистами, которые считают, что сегодня, во всяком случае сегодня, нужно относиться к этому как к инструменту, помощи педагогам и преподавателям. Прямого контакта с учеником, между учеником и преподавателем, искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". В то же время президент отметил, что сейчас в стране развивается много интересных направлений, в качестве примера он привёл Сбербанк и его работу со школьниками и в высших учебных заведениях с использованием инструментов искусственного интеллекта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сбербанк россии, технологии
Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Технологии
Путин усомнился, что ИИ может заменить педагога
Путин: ИИ сегодня вряд ли сможет заменить преподавателя
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект на данный момент вряд ли сможет заменить педагога, сегодня к этому нужно относиться как к инструменту и помощи для преподавателя.
"По поводу искусственного интеллекта в образовании, первое, что я хочу сказать, что мы, конечно, идём по этому пути и будем идти дальше, но я согласен с теми специалистами, которые считают, что сегодня, во всяком случае сегодня, нужно относиться к этому как к инструменту, помощи педагогам и преподавателям. Прямого контакта с учеником, между учеником и преподавателем, искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".
В то же время президент отметил, что сейчас в стране развивается много интересных направлений, в качестве примера он привёл Сбербанк
и его работу со школьниками и в высших учебных заведениях с использованием инструментов искусственного интеллекта.
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