https://ria.ru/20230901/ii-1893733940.html

Путин усомнился, что ИИ может заменить педагога

Путин усомнился, что ИИ может заменить педагога - РИА Новости, 01.09.2023

Путин усомнился, что ИИ может заменить педагога

Президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект на данный момент вряд ли сможет заменить педагога, сегодня к этому нужно относиться как к... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:47

2023-09-01T17:47

2023-09-01T17:47

россия

владимир путин

сбербанк россии

технологии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект на данный момент вряд ли сможет заменить педагога, сегодня к этому нужно относиться как к инструменту и помощи для преподавателя. "По поводу искусственного интеллекта в образовании, первое, что я хочу сказать, что мы, конечно, идём по этому пути и будем идти дальше, но я согласен с теми специалистами, которые считают, что сегодня, во всяком случае сегодня, нужно относиться к этому как к инструменту, помощи педагогам и преподавателям. Прямого контакта с учеником, между учеником и преподавателем, искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". В то же время президент отметил, что сейчас в стране развивается много интересных направлений, в качестве примера он привёл Сбербанк и его работу со школьниками и в высших учебных заведениях с использованием инструментов искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20230831/mgpu-1893301317.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, сбербанк россии, технологии