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Конгрессвуман назвала Россию победительницей в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.09.2023
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02:10 01.09.2023
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Конгрессвуман назвала Россию победительницей в конфликте на Украине
Конгрессвуман назвала Россию победительницей в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.09.2023
Конгрессвуман назвала Россию победительницей в конфликте на Украине
Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает на фоне вранья со стороны США, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T02:10
2023-09-01T02:10
россия
украина
сша
марджори тейлор грин
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает на фоне вранья со стороны США, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Америка врет о войне, вот в чем трагедия. Они - Запад - проигрывают. Россия выигрывает", - заявила она во время своего выступления. Грин добавила, что США, продолжая оказывать военную помощь Украине, "финансируют убийства невинных людей". "Мы финансируем убийство невинных людей в то время, пока наши надменные лидеры не встают, чтобы сказать, что пришло время поговорить о мире", - отметила она. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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россия, украина, сша, марджори тейлор грин, владимир путин, в мире
Россия, Украина, США, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин, В мире
Конгрессвуман назвала Россию победительницей в конфликте на Украине

Конгрессвуман Грин: Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает на фоне вранья со стороны США, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
«
"Америка врет о войне, вот в чем трагедия. Они - Запад - проигрывают. Россия выигрывает", - заявила она во время своего выступления.
Грин добавила, что США, продолжая оказывать военную помощь Украине, "финансируют убийства невинных людей".
"Мы финансируем убийство невинных людей в то время, пока наши надменные лидеры не встают, чтобы сказать, что пришло время поговорить о мире", - отметила она.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Конгрессвуман раскрыла ложь американской разведки в отношении России
02:00
 
РоссияУкраинаСШАМарджори Тейлор ГринВладимир ПутинВ мире
 
 
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