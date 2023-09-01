Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 01.09.2023 (обновлено: 10:24 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/golmovskiy-1893556784.html
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок
При обстреле поселка Гольмовский со стороны украинских военных ранен десятилетний ребенок, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:23
2023-09-01T10:24
специальная военная операция на украине
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893583083_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b81feca125528c78195df63edd34afed.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. При обстреле поселка Гольмовский со стороны украинских военных ранен десятилетний ребенок, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела пгт Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранен 10-летний ребенок", — говорится в публикации.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Как сообщил накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, за сутки после обстрелов травмы получили десять человек. Кроме того, зафиксированы повреждения шести домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.
https://ria.ru/20230901/drony-1893541509.html
гольмовский
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893583083_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7737fbd37bcca7c24fc494987c59d8d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок

Мэр Горловки: при обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок

© Фото : Приходько РИК/TelegramФрагмент боеприпаса после удара по поселку Гольмовский. 1 сентября 2023
Фрагмент боеприпаса после удара по поселку Гольмовский. 1 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Фрагмент боеприпаса после удара по поселку Гольмовский. 1 сентября 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. При обстреле поселка Гольмовский со стороны украинских военных ранен десятилетний ребенок, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела пгт Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранен 10-летний ребенок", — говорится в публикации.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Как сообщил накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, за сутки после обстрелов травмы получили десять человек. Кроме того, зафиксированы повреждения шести домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.
Операторы БпЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Российские дроны поразили в ДНР блиндажи с украинской пехотой
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала