https://ria.ru/20230901/golmovskiy-1893556784.html

При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок

При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок - РИА Новости, 01.09.2023

При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок

При обстреле поселка Гольмовский со стороны украинских военных ранен десятилетний ребенок, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:23

2023-09-01T09:23

2023-09-01T10:24

специальная военная операция на украине

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. При обстреле поселка Гольмовский со стороны украинских военных ранен десятилетний ребенок, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела пгт Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранен 10-летний ребенок", — говорится в публикации.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Как сообщил накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, за сутки после обстрелов травмы получили десять человек. Кроме того, зафиксированы повреждения шести домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.

https://ria.ru/20230901/drony-1893541509.html

гольмовский

донецкая народная республика

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Влада Копылова

гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько