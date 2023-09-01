https://ria.ru/20230901/golmovskiy-1893556784.html
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок
При обстреле поселка Гольмовский со стороны украинских военных ранен десятилетний ребенок, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:23
2023-09-01T09:23
2023-09-01T10:24
специальная военная операция на украине
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. При обстреле поселка Гольмовский со стороны украинских военных ранен десятилетний ребенок, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела пгт Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранен 10-летний ребенок", — говорится в публикации.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Как сообщил накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, за сутки после обстрелов травмы получили десять человек. Кроме того, зафиксированы повреждения шести домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.
https://ria.ru/20230901/drony-1893541509.html
гольмовский
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок
Мэр Горловки: при обстреле ВСУ поселка Гольмовский в ДНР ранен ребенок