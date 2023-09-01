Депутат бундестага сравнил политику Германии с действиями пилота-камикадзе
Депутат бундестага: Германия, словно пилот-камикадзе, рушит свою экономику
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Разрушительно сказывающаяся на самой Германии политика немецкого правительства сравнима с камикадзе, в то время как экономика Российской Федерации стремится к суверенитету и, вопреки санкциям, развивается, заявила в пятницу в авторской статье в издании Berliner Zeitung депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.
По словам Дагделен, "беспощадный идеализм" в немецких дебатах затмевает представление о реальности, в которой экономика Германии в последнем квартале упала на 0,3%, всей Еврозоне угрожает стагнация, в то время как в Российской Федерации, несмотря на санкции, прогнозируется экономический рост в 2,5% в год.
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"Федеральное правительство действует тут, как пилот-камикадзе, подменяя политику сомнительной моралью и радуясь одобрению со стороны Вашингтона", - подчеркивает политик.
Дагделен напомнила о недавнем высказывании министра иностранных дел Анналены Бербок, выразившей разочарование по поводу неэффективности санкций против России.
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"Парадоксально, но санкции укрепляют Россию, в то время как немецкая экономика, очевидно, разрушается", - пишет депутат.
По её оценке, всё указывает на то, что как и в результате санкций после 2014 года, когда РФ укрепила своё сельское хозяйство, Москва в среднесрочной перспективе настроена на масштабный рост суверенитета и инноваций. В это же время министерство финансов Германии намерено дополнительно выделять Украине 5 миллиардов ежегодно на военные расходы.
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"Поставки немецкого оружия были призваны помочь изменить ход войны и победить Россию. Санкции должны были нанести массированный удар по российской экономике и привести к корректировке политики Москвы. Ни того, ни другого не произошло", - подчеркивает Дагделен.
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"Германии и Европе нужна суверенная внешняя политика, которая больше не будет подчиняться США и НАТО. Поддержка мирной инициативы БРИКС стала бы первым шагом на пути к освобождению от патернализма США", - добавила она.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.