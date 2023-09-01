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Депутат бундестага сравнил политику Германии с действиями пилота-камикадзе - РИА Новости, 01.09.2023
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14:32 01.09.2023 (обновлено: 14:46 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/germaniya-1893667477.html
Депутат бундестага сравнил политику Германии с действиями пилота-камикадзе
Депутат бундестага сравнил политику Германии с действиями пилота-камикадзе - РИА Новости, 01.09.2023
Депутат бундестага сравнил политику Германии с действиями пилота-камикадзе
Разрушительно сказывающаяся на самой Германии политика немецкого правительства сравнима с камикадзе, в то время как экономика Российской Федерации стремится к... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:32
2023-09-01T14:46
россия
германия
москва
севим дагделен
анналена бербок
владимир путин
брикс
левая (партия)
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Разрушительно сказывающаяся на самой Германии политика немецкого правительства сравнима с камикадзе, в то время как экономика Российской Федерации стремится к суверенитету и, вопреки санкциям, развивается, заявила в пятницу в авторской статье в издании Berliner Zeitung депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. По словам Дагделен, "беспощадный идеализм" в немецких дебатах затмевает представление о реальности, в которой экономика Германии в последнем квартале упала на 0,3%, всей Еврозоне угрожает стагнация, в то время как в Российской Федерации, несмотря на санкции, прогнозируется экономический рост в 2,5% в год. "Федеральное правительство действует тут, как пилот-камикадзе, подменяя политику сомнительной моралью и радуясь одобрению со стороны Вашингтона", - подчеркивает политик. Дагделен напомнила о недавнем высказывании министра иностранных дел Анналены Бербок, выразившей разочарование по поводу неэффективности санкций против России. "Парадоксально, но санкции укрепляют Россию, в то время как немецкая экономика, очевидно, разрушается", - пишет депутат. По её оценке, всё указывает на то, что как и в результате санкций после 2014 года, когда РФ укрепила своё сельское хозяйство, Москва в среднесрочной перспективе настроена на масштабный рост суверенитета и инноваций. В это же время министерство финансов Германии намерено дополнительно выделять Украине 5 миллиардов ежегодно на военные расходы. "Поставки немецкого оружия были призваны помочь изменить ход войны и победить Россию. Санкции должны были нанести массированный удар по российской экономике и привести к корректировке политики Москвы. Ни того, ни другого не произошло", - подчеркивает Дагделен. Вместо этого, Берлин своей военной помощью Украине и размещением своих военных в Прибалтике рискует прямым вовлечением в конфликт, в то время как затратное контрнаступление Киева не увенчалось успехом, а результатом поддержки Европой внешней политики США вызвало расширение БРИКС, считает политик. "Германии и Европе нужна суверенная внешняя политика, которая больше не будет подчиняться США и НАТО. Поддержка мирной инициативы БРИКС стала бы первым шагом на пути к освобождению от патернализма США", - добавила она. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230901/ekonomika-1893620402.html
https://ria.ru/20230829/ekonomika-1892824992.html
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россия, германия, москва, севим дагделен, анналена бербок, владимир путин, брикс, левая (партия), нато
Россия, Германия, Москва, Севим Дагделен, Анналена Бербок, Владимир Путин, БРИКС, Левая (партия), НАТО
Депутат бундестага сравнил политику Германии с действиями пилота-камикадзе

Депутат бундестага: Германия, словно пилот-камикадзе, рушит свою экономику

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Разрушительно сказывающаяся на самой Германии политика немецкого правительства сравнима с камикадзе, в то время как экономика Российской Федерации стремится к суверенитету и, вопреки санкциям, развивается, заявила в пятницу в авторской статье в издании Berliner Zeitung депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.
По словам Дагделен, "беспощадный идеализм" в немецких дебатах затмевает представление о реальности, в которой экономика Германии в последнем квартале упала на 0,3%, всей Еврозоне угрожает стагнация, в то время как в Российской Федерации, несмотря на санкции, прогнозируется экономический рост в 2,5% в год.
«
"Федеральное правительство действует тут, как пилот-камикадзе, подменяя политику сомнительной моралью и радуясь одобрению со стороны Вашингтона", - подчеркивает политик.
Дагделен напомнила о недавнем высказывании министра иностранных дел Анналены Бербок, выразившей разочарование по поводу неэффективности санкций против России.
«
"Парадоксально, но санкции укрепляют Россию, в то время как немецкая экономика, очевидно, разрушается", - пишет депутат.
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По её оценке, всё указывает на то, что как и в результате санкций после 2014 года, когда РФ укрепила своё сельское хозяйство, Москва в среднесрочной перспективе настроена на масштабный рост суверенитета и инноваций. В это же время министерство финансов Германии намерено дополнительно выделять Украине 5 миллиардов ежегодно на военные расходы.
«
"Поставки немецкого оружия были призваны помочь изменить ход войны и победить Россию. Санкции должны были нанести массированный удар по российской экономике и привести к корректировке политики Москвы. Ни того, ни другого не произошло", - подчеркивает Дагделен.
Вместо этого, Берлин своей военной помощью Украине и размещением своих военных в Прибалтике рискует прямым вовлечением в конфликт, в то время как затратное контрнаступление Киева не увенчалось успехом, а результатом поддержки Европой внешней политики США вызвало расширение БРИКС, считает политик.
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«
"Германии и Европе нужна суверенная внешняя политика, которая больше не будет подчиняться США и НАТО. Поддержка мирной инициативы БРИКС стала бы первым шагом на пути к освобождению от патернализма США", - добавила она.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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