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Передадут секреты русским. Финский генерал унизил ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
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01:21 01.09.2023 (обновлено: 01:47 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/general-1893532599.html
Передадут секреты русским. Финский генерал унизил ВСУ
Передадут секреты русским. Финский генерал унизил ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
Передадут секреты русским. Финский генерал унизил ВСУ
Передача Украине техники с современными технологиями приведет к тому, что она окажется в руках России, поэтому Запад поставляет ВСУ в основном устаревшие... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:21
2023-09-01T01:47
в мире
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Передача Украине техники с современными технологиями приведет к тому, что она окажется в руках России, поэтому Запад поставляет ВСУ в основном устаревшие машины, заявил Ilta-Sanomat экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери.Комментируя сообщения о захвате Россией переданных ВСУ финских бронетранспортеров Pasi, Товери предположил, что российские специалисты вряд ли найдут в них что-либо представляющее особый интерес.По его словам, это "обычные бронетранспортеры, базовая военная техника", решения США и других западных стран передать Украине такие системы вооружения объясняются вполне обоснованным опасением, что новейшие западные военные технологии могут попасть в руки российских военных."Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит. В частности, ключи шифрования, используемые в системах управления, являются конфиденциальной информацией", - заявил Товери.Как отметил генерал, это одна из причин, почему, например, танки M1 Abrams так до сих пор и не были поставлены Украине: США ремонтирует машины предыдущих поколений и заменяют новейшие технологии на "чуть устаревшие".В середине августа в подмосковном парке "Патриот" прошла выставка трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Особое внимание на выставке было уделено технике производства США и других стран НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Передадут секреты русским. Финский генерал унизил ВСУ

Финский генерал Товери: Запад боится давать ВСУ современную технику из-за России

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Передача Украине техники с современными технологиями приведет к тому, что она окажется в руках России, поэтому Запад поставляет ВСУ в основном устаревшие машины, заявил Ilta-Sanomat экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери.
Комментируя сообщения о захвате Россией переданных ВСУ финских бронетранспортеров Pasi, Товери предположил, что российские специалисты вряд ли найдут в них что-либо представляющее особый интерес.
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По его словам, это "обычные бронетранспортеры, базовая военная техника", решения США и других западных стран передать Украине такие системы вооружения объясняются вполне обоснованным опасением, что новейшие западные военные технологии могут попасть в руки российских военных.
"Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит. В частности, ключи шифрования, используемые в системах управления, являются конфиденциальной информацией", - заявил Товери.
Как отметил генерал, это одна из причин, почему, например, танки M1 Abrams так до сих пор и не были поставлены Украине: США ремонтирует машины предыдущих поколений и заменяют новейшие технологии на "чуть устаревшие".
В середине августа в подмосковном парке "Патриот" прошла выставка трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Особое внимание на выставке было уделено технике производства США и других стран НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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