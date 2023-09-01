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В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину - РИА Новости, 01.09.2023
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13:51 01.09.2023 (обновлено: 14:35 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/gaz-1893652098.html
В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину
В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину - РИА Новости, 01.09.2023
В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину
Приднестровье может получить газ напрямую, минуя Украину, заявил на пресс-конференции глава непризнанной республики Вадим Красносельский, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:51
2023-09-01T14:35
экономика
украина
молдавия
кишинев
вадим красносельский
молдовагаз
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Приднестровье может получить газ напрямую, минуя Украину, заявил на пресс-конференции глава непризнанной республики Вадим Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном прекращении поставок.&quot;Факторов миллионы, с помощью которых можно предположить прекращение подачи газа через территорию Украины. Ну, понятное дело, даже сами боевые действия об этом говорят. Но нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен, объема, сечения трубы вполне хватает&quot;, — сказал политик.По его словам, "газ нужен всем, тем более что Молдавская ГРЭС работает на этом газе и вырабатывает электроэнергию для Молдовы". "Вопрос другой — сохранятся ли условия, какая ценовая политика будет, какой контракт будет между "Молдовагазом" и "Газпромом". Это уже переговоры этих субъектов экономических отношений. Мы надеемся на лучшее", — добавил Красносельский. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.
https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887045324.html
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экономика, украина, молдавия, кишинев, вадим красносельский, молдовагаз, газпром
Экономика, Украина, Молдавия, Кишинев, Вадим Красносельский, Молдовагаз, Газпром
В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину

Красносельский: в Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Приднестровье может получить газ напрямую, минуя Украину, заявил на пресс-конференции глава непризнанной республики Вадим Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном прекращении поставок.
«

"Факторов миллионы, с помощью которых можно предположить прекращение подачи газа через территорию Украины. Ну, понятное дело, даже сами боевые действия об этом говорят. Но нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен, объема, сечения трубы вполне хватает", — сказал политик.

По его словам, "газ нужен всем, тем более что Молдавская ГРЭС работает на этом газе и вырабатывает электроэнергию для Молдовы".
"Вопрос другой — сохранятся ли условия, какая ценовая политика будет, какой контракт будет между "Молдовагазом" и "Газпромом". Это уже переговоры этих субъектов экономических отношений. Мы надеемся на лучшее", — добавил Красносельский.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.
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ЭкономикаУкраинаМолдавияКишиневВадим КрасносельскийМолдовагазГазпром
 
 
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