В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину
Красносельский: в Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Приднестровье может получить газ напрямую, минуя Украину, заявил на пресс-конференции глава непризнанной республики Вадим Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном прекращении поставок.
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"Факторов миллионы, с помощью которых можно предположить прекращение подачи газа через территорию Украины. Ну, понятное дело, даже сами боевые действия об этом говорят. Но нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен, объема, сечения трубы вполне хватает", — сказал политик.
По его словам, "газ нужен всем, тем более что Молдавская ГРЭС работает на этом газе и вырабатывает электроэнергию для Молдовы".
"Вопрос другой — сохранятся ли условия, какая ценовая политика будет, какой контракт будет между "Молдовагазом" и "Газпромом". Это уже переговоры этих субъектов экономических отношений. Мы надеемся на лучшее", — добавил Красносельский.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.