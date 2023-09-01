https://ria.ru/20230901/gaz-1893652098.html

В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину

В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину - РИА Новости, 01.09.2023

В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину

Приднестровье может получить газ напрямую, минуя Украину, заявил на пресс-конференции глава непризнанной республики Вадим Красносельский, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:51

2023-09-01T13:51

2023-09-01T14:35

экономика

украина

молдавия

кишинев

вадим красносельский

молдовагаз

газпром

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ТИРАСПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Приднестровье может получить газ напрямую, минуя Украину, заявил на пресс-конференции глава непризнанной республики Вадим Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном прекращении поставок."Факторов миллионы, с помощью которых можно предположить прекращение подачи газа через территорию Украины. Ну, понятное дело, даже сами боевые действия об этом говорят. Но нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен, объема, сечения трубы вполне хватает", — сказал политик.По его словам, "газ нужен всем, тем более что Молдавская ГРЭС работает на этом газе и вырабатывает электроэнергию для Молдовы". "Вопрос другой — сохранятся ли условия, какая ценовая политика будет, какой контракт будет между "Молдовагазом" и "Газпромом". Это уже переговоры этих субъектов экономических отношений. Мы надеемся на лучшее", — добавил Красносельский. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.

https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887045324.html

украина

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, молдавия, кишинев, вадим красносельский, молдовагаз, газпром