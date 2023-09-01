https://ria.ru/20230901/garmash-1893140358.html

Сергей Гармаш: "Лучший подарок в юбилей — быть Геной для детей"

Сергей Гармаш: "Лучший подарок в юбилей — быть Геной для детей" - РИА Новости, 01.09.2023

Сергей Гармаш: "Лучший подарок в юбилей — быть Геной для детей"

Накануне 65-летия популярный актер театра и кино Сергей Гармаш дал открытое интервью на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Он рассказал о своем... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:00

2023-09-01T08:00

2023-09-01T08:04

культура

интервью - культура

сергей гармаш

херсон

донбасс

днепропетровск

юбилей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855754359_0:704:2048:1856_1920x0_80_0_0_cd97510a8ec4f37ca886e9aba9e3d106.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Накануне 65-летия популярный актер театра и кино Сергей Гармаш дал открытое интервью на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Он рассказал о своем детстве, гастролях в Донбассе, а также о том, как российский кинематограф переживает санкции и чем его порадовала роль в "Чебурашке".О рождении в День знаний: была претензия к родителямНас было человек восемь мальчишек в моем квартале в Херсоне, мы летом собирались во дворе, пили ситро, ели пирожные. А 1 сентября надо было идти в школу.Мне казалось, родители специально так сделали, и у меня была к ним за это претензия.Но в одну секунду это переросло в прекрасный праздник, когда я поехал учиться в Днепропетровск и затем в Москву. Первое сентября — легкий день, за лето забывались какие-то распри и обиды. Учебный год начинался с моего дня рождения, с хорошей студенческой пьянки.О возрасте: должна быть связь с собой десятилетнимНа днях я был в Евпатории, где прошло мое детство. Ехал и рассказывал своим детям — вот здесь мы прыгали через забор. И тут же, как бегущая строка, мысль: как бы классно прыгнуть через забор, и там бы работал тот летний кинотеатр с тем самым фильмом.Когда такая коммуникация с самим собой жива, и ты, пусть даже наедине с подушкой, в 65 лет можешь почувствовать себя десятилетним, значит, с возрастом все в порядке.О застолье: оно куда-то исчезаетКогда-то мне нравилось застолье. В студенческие годы в молодом "Современнике".Со временем лучше становился ассортимент, скатерти и интерьеры, но застолье куда-то исчезало.Торжественно сесть в центр стола с огромным количеством приглашенных — для меня невероятно. Я этого вынести не могу.О подарках: лучший из них — роль в "Чебурашке"Из детских подарков помню велосипед, который папа обещал мне, если окончу четвертую четверть без единой тройки. Но уже 10 сентября, после первой проверки дневника, двухколесный улетел на чердак.В этом году я уже получил фантастический презент. Говорят, нельзя дарить до дня рождения, но компания Yellow, Black & White сделала это за девять месяцев до праздника.Мне позвонил друг: "Ты и так известный человек, но тут у тебя появился такой электорат, которого нет ни у кого в твоем возрасте. У тебя появились дети!"Был потрясающий момент: в начале февраля я заехал на заправку. В кассе стояла женщина, и с нею девочка лет шести. Вдруг у ребенка глаза увеличиваются в десять раз, и она орет на всю заправку: "Мама, Гена!" Это был лучший подарок.О продолжении "Чебурашки": его пишут старательноЛюбая другая компания уже сейчас снимала бы продолжение "Чебурашки". Но эта не снимает. Скажу одно: они пишут — и пишут очень старательно. И молодцы, что так делают."Чебурашка" в формате короткого метра появится гораздо раньше, чем продолжение.О соцсетях: и так-то жизни не хватаетМне и так-то жизни не хватает для того, чтобы посмотреть, отдохнуть, почитать, послушать…Тратить время на соцсети могут те, кому это реально помогает в работе. Но это не история для общения или обучения. На мастер-классах я пытаюсь объяснить молодым ребятам: только то, что выбрано из нескольких книг и переписано твоей рукой, станет твоим знанием. В первом классе надо прочитать детям хотя бы полугодовой курс о различии знаний, полученных из интернета и из литературы.И потом, за общением в соцсетях стоит большая психологическая трагедия, которая откликнется гораздо позже. Уже и в кино появляются такие сюжеты: два человека встречаются, влюбляются, льют слезы, играют свадьбу, а потом выясняется — это нужно для того, чтобы выложить фотографию в соцсеть. А когда нет мобильного телефона, им не о чем поговорить.О кино: женщин стало большеУ молодых людей отобрали год армии, и мужское поколение несколько инфантилизировалось. Это моя личная мысль, не берусь ее утверждать. Но обратите внимание, какое огромное количество женских имен появилось в позициях сценаристов, продюсеров, режиссеров и даже операторов.О санкциях: присутствуем на лучших фестиваляхПритом что мы находимся в условиях санкций — не можем докупать какую-то аппаратуру, свет, исходники для грима, — посмотрите на результаты Выборгского фестиваля. Мы каждый год все равно присутствуем на фестивалях класса А.Это наш национальный характер: нас лупят, а мы крепчаем.О гастролях в Донбассе: люди чувствуют себя нужнымиВ декабре прошлого года мы с артистами Театра Михалкова поехали в ЛНР и ДНР, сделали там концерты, где я читал Паустовского и Куприна, ребята читали Сашу Черного, а девушки из Донецкой и Луганской филармоний — играли. Потом мы их пригласили в Москву и сыграли здесь два спектакля.Это для наших героев, людей, которые нас защищают. Здорово, когда люди, живущие в Донецке и Луганске и уставшие бояться, продолжают работать, чувствуют себя нужными. Мне было невероятно приятно с ними.Как будет возможность, обязательно повторю нечто подобное.

https://ria.ru/20230712/domogarov-1883227624.html

херсон

донбасс

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью - культура, сергей гармаш, херсон, донбасс, днепропетровск, юбилей