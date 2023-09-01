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Сергей Гармаш: "Лучший подарок в юбилей — быть Геной для детей" - РИА Новости, 01.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.09.2023 (обновлено: 08:04 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/garmash-1893140358.html
Сергей Гармаш: "Лучший подарок в юбилей — быть Геной для детей"
Сергей Гармаш: "Лучший подарок в юбилей — быть Геной для детей" - РИА Новости, 01.09.2023
Сергей Гармаш: "Лучший подарок в юбилей — быть Геной для детей"
Накануне 65-летия популярный актер театра и кино Сергей Гармаш дал открытое интервью на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Он рассказал о своем... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:00
2023-09-01T08:04
культура
интервью - культура
сергей гармаш
херсон
донбасс
днепропетровск
юбилей
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Накануне 65-летия популярный актер театра и кино Сергей Гармаш дал открытое интервью на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Он рассказал о своем детстве, гастролях в Донбассе, а также о том, как российский кинематограф переживает санкции и чем его порадовала роль в "Чебурашке".О рождении в День знаний: была претензия к родителямНас было человек восемь мальчишек в моем квартале в Херсоне, мы летом собирались во дворе, пили ситро, ели пирожные. А 1 сентября надо было идти в школу.Мне казалось, родители специально так сделали, и у меня была к ним за это претензия.Но в одну секунду это переросло в прекрасный праздник, когда я поехал учиться в Днепропетровск и затем в Москву. Первое сентября — легкий день, за лето забывались какие-то распри и обиды. Учебный год начинался с моего дня рождения, с хорошей студенческой пьянки.О возрасте: должна быть связь с собой десятилетнимНа днях я был в Евпатории, где прошло мое детство. Ехал и рассказывал своим детям — вот здесь мы прыгали через забор. И тут же, как бегущая строка, мысль: как бы классно прыгнуть через забор, и там бы работал тот летний кинотеатр с тем самым фильмом.Когда такая коммуникация с самим собой жива, и ты, пусть даже наедине с подушкой, в 65 лет можешь почувствовать себя десятилетним, значит, с возрастом все в порядке.О застолье: оно куда-то исчезаетКогда-то мне нравилось застолье. В студенческие годы в молодом "Современнике".Со временем лучше становился ассортимент, скатерти и интерьеры, но застолье куда-то исчезало.Торжественно сесть в центр стола с огромным количеством приглашенных — для меня невероятно. Я этого вынести не могу.О подарках: лучший из них — роль в "Чебурашке"Из детских подарков помню велосипед, который папа обещал мне, если окончу четвертую четверть без единой тройки. Но уже 10 сентября, после первой проверки дневника, двухколесный улетел на чердак.В этом году я уже получил фантастический презент. Говорят, нельзя дарить до дня рождения, но компания Yellow, Black &amp; White сделала это за девять месяцев до праздника.Мне позвонил друг: &quot;Ты и так известный человек, но тут у тебя появился такой электорат, которого нет ни у кого в твоем возрасте. У тебя появились дети!&quot;Был потрясающий момент: в начале февраля я заехал на заправку. В кассе стояла женщина, и с нею девочка лет шести. Вдруг у ребенка глаза увеличиваются в десять раз, и она орет на всю заправку: "Мама, Гена!" Это был лучший подарок.О продолжении "Чебурашки": его пишут старательноЛюбая другая компания уже сейчас снимала бы продолжение "Чебурашки". Но эта не снимает. Скажу одно: они пишут — и пишут очень старательно. И молодцы, что так делают."Чебурашка" в формате короткого метра появится гораздо раньше, чем продолжение.О соцсетях: и так-то жизни не хватаетМне и так-то жизни не хватает для того, чтобы посмотреть, отдохнуть, почитать, послушать…Тратить время на соцсети могут те, кому это реально помогает в работе. Но это не история для общения или обучения. На мастер-классах я пытаюсь объяснить молодым ребятам: только то, что выбрано из нескольких книг и переписано твоей рукой, станет твоим знанием. В первом классе надо прочитать детям хотя бы полугодовой курс о различии знаний, полученных из интернета и из литературы.И потом, за общением в соцсетях стоит большая психологическая трагедия, которая откликнется гораздо позже. Уже и в кино появляются такие сюжеты: два человека встречаются, влюбляются, льют слезы, играют свадьбу, а потом выясняется — это нужно для того, чтобы выложить фотографию в соцсеть. А когда нет мобильного телефона, им не о чем поговорить.О кино: женщин стало большеУ молодых людей отобрали год армии, и мужское поколение несколько инфантилизировалось. Это моя личная мысль, не берусь ее утверждать. Но обратите внимание, какое огромное количество женских имен появилось в позициях сценаристов, продюсеров, режиссеров и даже операторов.О санкциях: присутствуем на лучших фестиваляхПритом что мы находимся в условиях санкций — не можем докупать какую-то аппаратуру, свет, исходники для грима, — посмотрите на результаты Выборгского фестиваля. Мы каждый год все равно присутствуем на фестивалях класса А.Это наш национальный характер: нас лупят, а мы крепчаем.О гастролях в Донбассе: люди чувствуют себя нужнымиВ декабре прошлого года мы с артистами Театра Михалкова поехали в ЛНР и ДНР, сделали там концерты, где я читал Паустовского и Куприна, ребята читали Сашу Черного, а девушки из Донецкой и Луганской филармоний — играли. Потом мы их пригласили в Москву и сыграли здесь два спектакля.Это для наших героев, людей, которые нас защищают. Здорово, когда люди, живущие в Донецке и Луганске и уставшие бояться, продолжают работать, чувствуют себя нужными. Мне было невероятно приятно с ними.Как будет возможность, обязательно повторю нечто подобное.
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херсон
донбасс
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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интервью - культура, сергей гармаш, херсон, донбасс, днепропетровск, юбилей
Культура, Интервью - Культура, Сергей Гармаш, Херсон, Донбасс, Днепропетровск, юбилей

Сергей Гармаш: "Лучший подарок в юбилей — быть Геной для детей"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Гармаш на церемонии открытия XХI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня"
Актер Сергей Гармаш на церемонии открытия XХI Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Накануне 65-летия популярный актер театра и кино Сергей Гармаш дал открытое интервью на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Он рассказал о своем детстве, гастролях в Донбассе, а также о том, как российский кинематограф переживает санкции и чем его порадовала роль в "Чебурашке".

О рождении в День знаний: была претензия к родителям

Нас было человек восемь мальчишек в моем квартале в Херсоне, мы летом собирались во дворе, пили ситро, ели пирожные. А 1 сентября надо было идти в школу.
«

Мне казалось, родители специально так сделали, и у меня была к ним за это претензия.

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Актер Сергей Гармаш в спектакле Кроткая в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
«

Но в одну секунду это переросло в прекрасный праздник, когда я поехал учиться в Днепропетровск и затем в Москву. Первое сентября — легкий день, за лето забывались какие-то распри и обиды. Учебный год начинался с моего дня рождения, с хорошей студенческой пьянки.

О возрасте: должна быть связь с собой десятилетним

На днях я был в Евпатории, где прошло мое детство. Ехал и рассказывал своим детям — вот здесь мы прыгали через забор. И тут же, как бегущая строка, мысль: как бы классно прыгнуть через забор, и там бы работал тот летний кинотеатр с тем самым фильмом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие ГУМ-катка на Красной площади
Открытие ГУМ-катка на Красной площади - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Открытие ГУМ-катка на Красной площади
«

Когда такая коммуникация с самим собой жива, и ты, пусть даже наедине с подушкой, в 65 лет можешь почувствовать себя десятилетним, значит, с возрастом все в порядке.

О застолье: оно куда-то исчезает

Когда-то мне нравилось застолье. В студенческие годы в молодом "Современнике".
«

Со временем лучше становился ассортимент, скатерти и интерьеры, но застолье куда-то исчезало.

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогон спектакля "С наступающим…" в театре "Современник"
Прогон спектакля С наступающим… в театре Современник - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прогон спектакля "С наступающим…" в театре "Современник"
Торжественно сесть в центр стола с огромным количеством приглашенных — для меня невероятно. Я этого вынести не могу.

О подарках: лучший из них — роль в "Чебурашке"

Из детских подарков помню велосипед, который папа обещал мне, если окончу четвертую четверть без единой тройки. Но уже 10 сентября, после первой проверки дневника, двухколесный улетел на чердак.
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
В этом году я уже получил фантастический презент. Говорят, нельзя дарить до дня рождения, но компания Yellow, Black & White сделала это за девять месяцев до праздника.
«

Мне позвонил друг: "Ты и так известный человек, но тут у тебя появился такой электорат, которого нет ни у кого в твоем возрасте. У тебя появились дети!"

© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
© Телеканал "РОССИЯ 1"
На съемках фильма "Чебурашка"
Был потрясающий момент: в начале февраля я заехал на заправку. В кассе стояла женщина, и с нею девочка лет шести. Вдруг у ребенка глаза увеличиваются в десять раз, и она орет на всю заправку: "Мама, Гена!" Это был лучший подарок.

О продолжении "Чебурашки": его пишут старательно

Любая другая компания уже сейчас снимала бы продолжение "Чебурашки". Но эта не снимает. Скажу одно: они пишут — и пишут очень старательно. И молодцы, что так делают.
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
© Телеканал "РОССИЯ 1"
На съемках фильма "Чебурашка"
"Чебурашка" в формате короткого метра появится гораздо раньше, чем продолжение.

О соцсетях: и так-то жизни не хватает

«
Мне и так-то жизни не хватает для того, чтобы посмотреть, отдохнуть, почитать, послушать…
Тратить время на соцсети могут те, кому это реально помогает в работе. Но это не история для общения или обучения. На мастер-классах я пытаюсь объяснить молодым ребятам: только то, что выбрано из нескольких книг и переписано твоей рукой, станет твоим знанием. В первом классе надо прочитать детям хотя бы полугодовой курс о различии знаний, полученных из интернета и из литературы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРоссийский актер театра и кино Сергей Гармаш
Российский актер театра и кино Сергей Гармаш - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Российский актер театра и кино Сергей Гармаш
И потом, за общением в соцсетях стоит большая психологическая трагедия, которая откликнется гораздо позже. Уже и в кино появляются такие сюжеты: два человека встречаются, влюбляются, льют слезы, играют свадьбу, а потом выясняется — это нужно для того, чтобы выложить фотографию в соцсеть. А когда нет мобильного телефона, им не о чем поговорить.

О кино: женщин стало больше

У молодых людей отобрали год армии, и мужское поколение несколько инфантилизировалось. Это моя личная мысль, не берусь ее утверждать. Но обратите внимание, какое огромное количество женских имен появилось в позициях сценаристов, продюсеров, режиссеров и даже операторов.
© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкАктеры Сергей Гармаш и Надежда Михалкова на съемочной площадке фильма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2"
Актеры Сергей Гармаш и Надежда Михалкова на съемочной площадке фильма Никиты Михалкова Утомленные солнцем 2 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Актеры Сергей Гармаш и Надежда Михалкова на съемочной площадке фильма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2"

О санкциях: присутствуем на лучших фестивалях

Притом что мы находимся в условиях санкций — не можем докупать какую-то аппаратуру, свет, исходники для грима, — посмотрите на результаты Выборгского фестиваля. Мы каждый год все равно присутствуем на фестивалях класса А.
«

Это наш национальный характер: нас лупят, а мы крепчаем.

О гастролях в Донбассе: люди чувствуют себя нужными

В декабре прошлого года мы с артистами Театра Михалкова поехали в ЛНР и ДНР, сделали там концерты, где я читал Паустовского и Куприна, ребята читали Сашу Черного, а девушки из Донецкой и Луганской филармоний — играли. Потом мы их пригласили в Москву и сыграли здесь два спектакля.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече со съемочной группой фильма "12", 2007 год
Владимир Путин на встрече со съемочной группой фильма 12, 2007 год - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Владимир Путин на встрече со съемочной группой фильма "12", 2007 год
«

Это для наших героев, людей, которые нас защищают. Здорово, когда люди, живущие в Донецке и Луганске и уставшие бояться, продолжают работать, чувствуют себя нужными. Мне было невероятно приятно с ними.

Как будет возможность, обязательно повторю нечто подобное.
Актер Александр Домогаров - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Домогаров: в новых "Гардемаринах" будет перекличка с Крымской весной
12 июля, 08:00
 
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