https://ria.ru/20230901/garant-1893776068.html
В Киеве хотят сделать 51 страну ключевыми гарантами его безопасности
В Киеве хотят сделать 51 страну ключевыми гарантами его безопасности - РИА Новости, 01.09.2023
В Киеве хотят сделать 51 страну ключевыми гарантами его безопасности
Украина надеется, что ключевыми гарантами ее безопасности станет 51 страна, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T22:12
2023-09-01T22:12
2023-09-01T22:34
в мире
украина
михаил подоляк
нато
g7
владимир зеленский
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_76944567c10440099677fb72344b3aca.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украина надеется, что ключевыми гарантами ее безопасности станет 51 страна, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона."К 28 странам, которые присоединились к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся и все остальные, которые входят в проукраинскую коалицию. Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности", — сказал он.По словам Подоляка, сейчас ключевые переговоры по этому вопросу ведутся с США, Великобританией и Францией. В июле страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Киева, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.Как сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут оформить как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230901/zasedanie-1893766198.html
https://ria.ru/20230901/gosudarstvo-1893767498.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bda5416dc0b8ac5f6ae2b5a657ac737.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил подоляк, нато, g7, владимир зеленский, киев, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Михаил Подоляк, НАТО, G7, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Сергей Лавров
В Киеве хотят сделать 51 страну ключевыми гарантами его безопасности
Офис Зеленского хочет, чтобы гарантами безопасности Украины стала 51 страна