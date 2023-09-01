https://ria.ru/20230901/garant-1893776068.html

В Киеве хотят сделать 51 страну ключевыми гарантами его безопасности

В Киеве хотят сделать 51 страну ключевыми гарантами его безопасности - РИА Новости, 01.09.2023

В Киеве хотят сделать 51 страну ключевыми гарантами его безопасности

Украина надеется, что ключевыми гарантами ее безопасности станет 51 страна, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T22:12

2023-09-01T22:12

2023-09-01T22:34

в мире

украина

михаил подоляк

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украина надеется, что ключевыми гарантами ее безопасности станет 51 страна, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона."К 28 странам, которые присоединились к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся и все остальные, которые входят в проукраинскую коалицию. Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности", — сказал он.По словам Подоляка, сейчас ключевые переговоры по этому вопросу ведутся с США, Великобританией и Францией. В июле страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Киева, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.Как сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут оформить как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230901/zasedanie-1893766198.html

https://ria.ru/20230901/gosudarstvo-1893767498.html

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в мире, украина, михаил подоляк, нато, g7, владимир зеленский, киев, россия, сергей лавров