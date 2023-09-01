Институты власти в Габоне станут демократичнее, заявил лидер мятежников
Лидер мятежников в Габоне пообещал сделать институты власти более демократичными
© AP Photo / Betiness MackossoСторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
© AP Photo / Betiness Mackosso
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер мятежников, пришедших к власти в Габоне, генерал Брис Олиги Нгема заявил, что роспуск институтов власти в стране является временным, их реорганизуют, сделают более демократичными, чтобы те отвечали международным стандартам. Его слова передает агентство Франс Пресс.
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"Роспуск институтов... носит временный характер... Речь идет об их реорганизации, чтобы сделать их более демократичными и в большей степени соответствующими международным стандартам", - заявил лидер мятежников.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро.
На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.