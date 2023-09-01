https://ria.ru/20230901/gabon-1893782555.html

Институты власти в Габоне станут демократичнее, заявил лидер мятежников

Институты власти в Габоне станут демократичнее, заявил лидер мятежников - РИА Новости, 01.09.2023

Институты власти в Габоне станут демократичнее, заявил лидер мятежников

Лидер мятежников, пришедших к власти в Габоне, генерал Брис Олиги Нгема заявил, что роспуск институтов власти в стране является временным, их реорганизуют,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T23:46

2023-09-01T23:46

2023-09-01T23:46

в мире

габон

западная африка

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер мятежников, пришедших к власти в Габоне, генерал Брис Олиги Нгема заявил, что роспуск институтов власти в стране является временным, их реорганизуют, сделают более демократичными, чтобы те отвечали международным стандартам. Его слова передает агентство Франс Пресс."Роспуск институтов... носит временный характер... Речь идет об их реорганизации, чтобы сделать их более демократичными и в большей степени соответствующими международным стандартам", - заявил лидер мятежников. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.

https://ria.ru/20230901/zhaloba-1893761517.html

габон

западная африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, западная африка, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне